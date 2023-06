Llamas Patagónicas: combustible sustentable para personas sin hogar en Puerto Madryn

21 de junio de 2023, CABA (Ansol)- Llamas Patagónicas, cooperativa de Puerto Madryn, ciudad de la provincia de Chubut, produce leña sustentable destinada a hogares sin calefacción a gas, generan trabajo para 40 personas y colaboran a la reutilización de materiales descartables.

Ansol se comunicó con Karina Gordillo, referente de la cooperativa, para conocer la historia del emprendimiento. «Llamas Patagónicas surge mediante un proyecto que conocemos por Lolena Antilef, que era quien había estado practicando para hacer briquetas con las que calefaccionar casas«, cuenta.

El proceso para fabricarlas implica el picado de papel y cartón para luego humedecerlo, a partir de lo cual puede introducírselo en una prensa para escurrirlo y secarlo. Previamente debe separarse todo rastro de plástico entre el papel y el cartón, que por lo general es recuperado, para evitar que durante la quema se produzca humo tóxico. El resultado es una briqueta de leña sustentable, apta para su uso.

«En el verano se secan rapidísimo por suerte, en tres días tenemos las briquetas secas. En el invierno por ahí se nos complica un poco. Por eso tratamos de avanzar sobre todo en primavera, verano y otoño para producir el máximo posible, de forma que podamos tener stock y así abastecer a la gente«, explica Karina.

El combustible del trabajo en cooperativa

Las briquetas arden, generando buena temperatura, durante 90 minutos. Son fáciles de encender y reportan una forma de calefacción barata en las zonas de Puerto Madryn donde no llega la provisión de gas natural.

«Nosotros abastecemos en general a todos los vecinos, no es que simplemente proveemos a una sola población o barrio, porque hay muchísimas zonas que no tienen gas. Al no tener gas se complica conseguir leña y la garrafa está cara. Entonces se les brinda a las familias un stock de 15 briquetas por semana«, las cuales cada semana vienen a retirar las briquetas para poder calefacciar sus casas.», explica Gordillo.

«El trabajo en sí es un trabajo hermoso. Nosotros hemos hecho un lindo grupo de trabajo», cuenta la referente de Llamas Patagónicas, y precisa que en la actualidad son 40 las personas que se encuentran integradas a la cooperativa. Explica que la decisión acerca de organizarse tuvo que ver con la necesidad de tener una figura jurídica que les permitiese tramitar incentivos y, sobre todo, un lugar donde trabajar que no fuera a la intemperie.

«Nos enteramos de que el INAES estaba lanzando un nuevo formato de cooperativa, con un mínimo de tres integrantes. Así que no nos complicaba tanto hacerla, entonces de ahí surgió Llamas Patagónicas. La verdad que estamos re agradecidos porque el trámite se hizo rápido. Mandamos los papeles y en menos de un mes ya teníamos la matrícula. La verdad, felices«, explica Karina.