Las Cooperativas de Vivienda, presentes en Diputados para hablar del déficit habitacional

Carlos Mansilla, de Cooperar, remarcó que "la vivienda no es una mercancía y que el mercado no arregla la situación".

(ANSOL).- La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Leandro Santoro (Unión por la Patria), recibió a especialistas y organizaciones para analizar la situación habitacional en el país. De encuentro, truvieron una gran participación las cooperativas de vivienda dando cuenta de su experiencia en la concreción de sueño de la casa propia.

Uno de los presentes fue Carlos Mansilla, representante de la comisión de Vivienda de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), quien agradeció la invitación. «Muchas de las entiedades tienen rama vivienda o crédito para construir, y unas 400 se dedican exclusivamente a eso y hay unas dos mil coopertivas de trabajo para la construcción creadas en las últimas décadas», comenzó su exposición.

Luego, Mansilla remarcó que Cooperar tiene «una mirada muy federal sobre el tema habitacional, y queremos dejar en claro que la vivienda no es una mercancía y el mercado no arregla la situación, porque hay familias a las que el mercado no le va a solucionar este tema, y por eso es necesario sostener el FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), con sus problemas e inconvenientes, pero que es estable y de hace muchos años».

Además, el representante de la comisión de Vivienda de Cooperar expresó: «Tenemos en nuestro ADN la palabra federal, por lo que fortalecer el FONAVI es importante, porque es muy incómodo para los del interior tener que venir a Buenos Aires para tener nuestra casa. Y también queremos que haya un fideicomiso que trabaje con el movimiento cooperativo organizado».

Al finalizar, Mansilla remarcó que «la cooperativa es una herramienta de familia, juntemos trabajo estatal con trabajo de la organización». Y por último, pidió que Diputados, ante el paquete fiscal, no apruben el Artículo 111, que podría llevar a que las cooperativas paguen ganancias: «es verdad que las entidades no pagan, pero los socios si pagamos ganancias».

De la actividad, también participó Guadalupe Bull, de la Federación Cooperativa Todos Juntos, quien ahondó en que el movimiento cooperativo “ha desarrollado el emprendimiento de poder lograr la vivienda para un grupo de cooperativas”. “Venimos a plantear que la Ley de Autogestión sea nacional para que más pobladores (en todo el país) se puedan beneficiar de esta ley a través de la autogestión”, indicó.

Participaron, además, Proyecto 7, Inquilinos Agrupados, Colectivo Arquitectas, Instituto De Gestión de Ciudades, Hipotecados UVA, Mujeres por La Boca, Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna, Municipio de Mendoza, Instituto para la Integración, CPAU, CIPPEC, Universidad de General Sarmiento, la de Avellaneda (UNDAV), Sociedad Argentina de Planificación Territorial, Gran Jujuy, Concejo Deliberante Santa Fe, Fundación Metropolitana, Asociación Amigos del Lago de Palermo, CONICET, entre otros.