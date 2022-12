La UTEP rechaza el bono para Potenciar Trabajo: «Es un manoseo, queremos que Tolosa Paz baje a dar la cara»

«Parece que como somos pobres no tenemos derecho a festejar o comprarle un juguete a nuestros chicos», expresó a ANSOL Dina Sánchez, secretaría Adjunta de la organización. Cortes totales en el centro porteño.

15 de diciembre de 2022, CABA (Ansol). -Lejos de llevar calma a los movimientos sociales, el anuncio del bono para Potenciar Trabajo (en vez de un aguinaldo) generó una nueva pelea entre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Con tan solo dos meses en el cargo, todo indica que la fractura con una de las funcionarias más leales al presidente Alberto Fernández no tiene vuelta atrás.

Lo cierto es que la UTEP confirmó que mañana viernes 16 de diciembre se concentrarán desde las 9 en Av. 9 de Julio y San Juan para luego marchar al Ministerio de Desarrollo Social. La bronca se desató luego del anuncio de ayer de la ministra, que confirmó que no habrá un aguinaldo y si un bono para Potenciar Trabajo, que será de $13.500 pero que se pagará en dos cuotas: la primera el 21 de diciembre, y la segunda el 6 de enero.

Ante la consulta de ANSOL por el plan de lucha que implicará cortes totales en el centro porteño y otros puntos del país, Dina Sánchez, secretaria Adjunta UTEP reveló: «Queremos que mañana la ministra baje a dar la cara. Antes del anuncio de ayer hubo una charla previa con nosotros, donde ella (Tolosa Paz) se había comprometido a pagar 14 mil pesos este mes y evaluaba la posibilidad de pagar el aguinaldo al 100%, es decir, 28 mil pesos. Pero no está cumpliendo nada«.

Sánchez justificó la lucha de las organizaciones sociales en que «cada día hay algo nuevo: que sale a decir una cosa, que no depositan en tiempo y forma, que los que se descargaron YouTube o alguna aplicación en dólares les suspenden el Potenciar Trabajo, que quieren desvincular el salario complementario con el mínimo, vital y móvil». A raíz de esto, la dirigente de UTEP no dudó en expresar: «Hay manoseo, hay ensañamiento con nuestro sector».

Tolosa Paz y Kelly Olmos en el anuncio del bono para Potenciar Trabajo

Para Sánchez que el aguinaldo se pague en dos cuotas «condiciona el bolsillo de los y las trabajadoras de la economía popular en un diciembre con una inflación muy alta y también con una ministra que no depositó en tiempo y forma el salario social complementario. Parece que como somos pobres no tenemos derecho a festejar o comprarle un juguete a nuestros chicos. Es un ministerio que no nos está representando y tiene un ensañamiento con los últimos de la fila».

Este medio intentó conocer la postura del Movimiento Evita ante este conflicto, pero desde la organización expresaron que hasta que los principales líderes no vuelvan a hablar con Tolosa Paz, «no van a dar declaraciones sobre este mal llamado bono, algo que hace un año era un aguinaldo».

Como si fuera poco, ANSOL también intentó tener la mirada de una de las principales confederaciones de cooperativas de trabajo ante el conflicto desatado entre las organizaciones y desarrollo social. Es que si bien ayer se anunciaron tanto el bono para el sector privado como para el Potenciar Trabajo, pocas novedades hay para el sector del asociativismo que forma parte del programa social.

«No hay mucha asistencia para el sector, es bastante corto lo que se anunció«, manifestó un referente del cooperativismo en estricto off the record. En este clima, anoche Tolosa Paz justificó en A24 que el bono «inyecta diez mil millones de pesos en el universo de trabajadores de la economía popular, busca llevar paz. Es la medida que podemos en un marco de responsabilidad de las cuentas públicas«.