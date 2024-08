En La Pampa, se empezó a gestar un congreso mutual y cooperativo patagónico

(ANSOL).- A partir de la sanción del Paquete Fiscal por parte del Gobierno de Javier Milei, distintos sectores de la Economía Social y Solidaria se mantienen en alerta. En este sentido, se produjo en La Pampa un encuentro de referentes del sector y se trazó el objetivo de convocar a un congreso.

La iniciativa fue de la Federación Mutual de La Pampa y la idea es que la convocatoria se extienda a órganos provinciales y a legisladores nacionales de las provincias patagónicas.

Rodrigo Genoni, titular de la federación y de la mutual pampeana Amusim, encabezó la reunión, que contó con la participación del subsecretario de cooperativas y mutuales de La Pampa, Fabián Bruna; del director de cooperativas y mutuales de Neuquén, Mario Jordán Díaz; del inspector general de personas jurídicas de Neuquén, Esteban Junca, y del presidente y tesorero de la Federación de Mutuales de Río Negro, Oscar Cader y Federico Bordoli, respectivamente.

Una de las principales preocupaciones del sector es el posible cierre del INAES, organismo que se encuentra en la mira del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según publicó laarena.com.ar, «el INAES está bajo investigación interna respecto de los movimientos de fondos de los últimos años, pero no está en duda su continuidad en las funciones que actualmente le competen». Asimismo, «entre otras cosas, lo que mucha gente de este Gobierno no sabía, es que el Estado no lo solventa, los recursos que maneja son de las propias cooperativas y mutuales».

Sin embargo, «los directores los va a elegir el Gobierno en base a apreciaciones políticas», por lo que se desprende que la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y COOPERAR, entre otras, difícilmente mantengan su silla en el organismo.

En este marco de incertidumbre económica, política e institucional, los mutualistas planean un congreso para el 1 de noviembre, en Las Grutas, Río Negro. Se espera contar con masiva presencia del movimiento de la Región Patagónica, pero especialmente con la asistencia de todos los órganos de contralor provincial y legisladores nacionales de todas las provincias.

El subsecretario Bruna y los funcionarios de las restantes provincias se mostraron permeables a la iniciativa, mientras que los mutualistas convinieron más encuentros y un contacto permanente para la organización del evento.