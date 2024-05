La Overita: Recuperar la producción local de leche fluida

(ANSOL).- La Overita, una pasteurizadora y ensachetadora láctea municipal que funciona en la localidad de Trancas, al norte de la provincia de Tucumán, es el puntapié para el desarrollo económico local. Reemplaza en la práctica a la histórica experiencia cooperativa COOTAM, una cooperativa de tamberos que llegó a nuclear hasta 200 asociados y que lamentablemente para el desarrollo económico regional quebrada en 1999.

En diálogo con Juan José Jorrat, ingeniero zootecnista, nos cuenta cómo la planta lechera, gestionada por el gobierno local a través de un ente autárquico, ha sido fundamental en el aumento de los ingresos de los productores locales. «La decisión de que sea municipal tiene que ver con que no existían organizaciones en el territorio para administrarla y fue la decisión del gobierno local que dijo me pongo al frente».

El proyecto fue iniciado en 2011 por un grupo de pequeños productores que buscaban agregar valor a la leche en la cuenca lechera de Tapia-trancas. «Surgimos con la idea de abastecer a las escuelas del departamento en la cuenca lechera, escuelas y comedores que no tomaban leche, tomaban mate cocido, no estaba la cultura esta de que puedan tomar leche fluida, fresca, encima en su lugar de producción» resalta Jorrat.

Debido a la falta de financiamiento, la idea de establecer la planta lechera no avanzó como se esperaba, los productores enfrentaron dificultades y las cooperativas no estaban en condiciones adecuadas. Sin embargo, en 2016 el gobierno local acompañó la iniciativa, considerando que podría generar valor a la producción láctea local, especialmente ya que no existía una industria láctea establecida en la zona.

La Overita reconstituye la cadena de valor

En cuanto a los productores, actualmente La Overita es la que mejor paga el litro de leche a nivel nacional. Cuentan con 21 productores, algunos que vuelcan toda su leche allí, mientras que otros aportan la mitad o solo un poco. Llegando igualmente a 8000 litros diarios de leche, donde una parte se vende en acuerdo con la cámara de supermercados y otra parte se entrega en las escuelas.

«En este caso nosotros tenemos una mirada y lo que trabajamos durante mucho tiempo ha sido la generación de un plan de desarrollo territorial antes de la experiencia de La Overita, en donde una parte de este plan de desarrollo es la cadena láctea, en donde todas las instituciones que trabajamos en el territorio nos juntamos con la municipalidad y llevamos algunas propuestas adelante de una manera muchísimo más ordenada» marca Juan, quien también destacó el papel del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, recientemente cerrado por el Poder Ejecutivo Nacional, en conjunto con otras instituciones para la formulación de este plan de desarrollo territorial.

A principios de año, se incorporaron mejoras en la planta La Overita de Trancas: la diversificación de productos como leche, yogurt y quesos, y la incorporación de un nuevo canal para su comercialización.