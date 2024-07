La Matanza: denuncian que quieren cerrar la carrera de Economía Social y Desarrollo Local

(ANSOL).- Esta semana se encendió la alarma entre los profesores y estudiantes de la Tecnicatura Superior es Economía Social y Desarrollo Local en el ISFDyT N°46 de La Matanza. Los directivos de la institución les avisaron que, por disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la carrera no tendría más inscriptos y cerrará tras el egreso de los actuales alumnos.

Se trata de una Tecnicatura muy importante en un distrito caracterizado por la producción, y su campo de acción son los barrios, organizaciones sociales, cooperativas, empresas familiares, organizaciones gubernamentales y proyectos de desarrollo local.

Silvia, estudiante de la tecnicatura le contó a ANSOL que de concretarse el cierre «dejaría sin trabajo de 14 profesores«. Y dijo que el motivo que les dieron es «la baja matrícula«, pero que «se trata de una carrera que no tiene difusión, el colegio no le hace propaganda, de hecho los mismos estudiantes no saben que existe, y ahora estamos haciendo unos panfletos diciéndo que no queremos que cierre, y es recién ahora que se están enterando«.

Para colmo, Silvia dijo que «la idea es poner otra carrera, de turismo, que si algo no tiene La Matanza es desarrollo del turismo en el distrito, y dicho sea de paso ya existe una carrera similar, por lo que no tendría sentido«.

«La gente se está quedando sin trabajo y lo que están haciendo es dejar a profesionales sin laburo, y nos dijeron que es una decisión de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos parece muy extraño, porque nuestro Gobernador está creciendo, y por ello queremos llegar a él y a Verónica Magario (vicegobernadora) para ver si esto es real«, continuó la estudiante.

Silvia aclaró que «nosotros los que ya estamos, vamos a terminar la carrera, el problema son los que vienen detrás de nosotros, que no van a tener donde estudiar la Tecnicatura Economía Social y Desarrollo Local, algo clave en La Matanza».