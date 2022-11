La impronta colectiva y cooperativa copó la Expo Cannabis 2022

07 de Noviembre de 2022, CABA (Ansol). –Este domingo concluyó tercera edición de la Expo Cannabis, el evento más importante de Latinoamérica sobre el uso medicinal, industrial y adulto de la planta y sus derivados. Fueron tres jornadas en el predio de La Rural, en Palermo, lugar donde llegaron miles de asistentes que pudieron informarse sobre el cultivo en nuestro país, donde ya es legal la venta de semillas y plantines, un rubro en el que las cooperativas y otras organizaciones se hacen fuertes.

La Expo contó con más de 80 conferencias y talleres que se desarrollaban desde las 10 hasta las 20, en dos pabellones simultáneos llamados «Cannabis medicinal» e «Industria y cultivo», en este último con gran participación de cooperativas semilleras. Además, se volvió a reclamar por la despenalización del consumo personal y libre. En la actualidad, solo se puede acceder al uso de la plata y sus derivados para beneficios en la salud, lo que implica contar con una receta médica y que la misma permita anotarse en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

THC cooperativo

Martín Armada, editor general de la revista THC y miembro de la organización de Expo Cannabis, explicó en diálogo con Ansol que «la presencia de las cooperativas en la naciente industria del cannabis es algo natural, ya que la nueva regulación puso marcos legales a ciertas actividades que ya se venían haciendo» de forma colectiva.

El organizador graficó de manera muy clara el por qué de que el asociativismo tenga una pata fuerte en el sector: «las dinámicas solidarias fueron claves en los momentos de clandestinidad y persecución, por eso es lógico que, en este pasaje a una situación regulada, que muchas de esas asociaciones previas se conviertan en cooperativas«.

Fuente: Expo Cannabis

Más allá de eso, Armada explicó que «lo que se está viendo es que esa es la lógica colectiva, aún sin conformarse en cooperativas, se vinculan al desarrollo de semillas, de genéticas, y eso se va a ir extendiendo«. Por eso habla de «cooperación, que es una característica propia de la naciente industria del cannabis en el país. De hecho, es lo que intentamos impulsar desde Expo Cannabis».

Un funcionario nacional que acompaña de cerca el crecimiento de las cooperativas de cannabis y sus derivados explicó en estricto off the record que «hay mucha producción, incluso del aceite cannábico, algo que ya está siendo investigado por asociaciones de trabajadores, pero por ahora no se puede avanzar mucho porque la regulación no lo permite. Pero sí se está investigando para que cuando se habilite más la industrialización no copen el mercado los laboratorios extranjeros«.

De hecho, Expo Cannabis si bien es organizada históricamente por Revista THC, contó con el novedoso apoyo estatal del Instituto Nacional de Economía Solidaria (INAES), ministerios como el de Salud, incluso con la presencia de Carla Vizzotti, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Senasa y las universidades de Quilmes y de José C. Paz, la jujeña Cannava y sponsors privados de peso.

Por decir un caso, Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, destacó «la decisión del Gobierno Nacional y del Poder Legislativo para darle el marco normativo que necesita esta actividad para poder desarrollarse». La declaración la hizo en el marco de la charla de Negocios B2B, destinado al desarrollo de la industria del cannabis en Argentina.

«Creemos que lo mejor que podemos hacer como evento y espacio de encuentros es promover este tipo de lógicas, y que constituyan una industria que sea diferente a lo que conocemos en otro tipo de rubros», concluyó por su parte Armada, quien pensando en el futuro, reconoció: «es lógico que van a ingresar otros actores (empresas) con los avances en la regulación, actores que no van a ser solo cooperativas o Pymes, por eso queremos que se garantice una industria diversa».