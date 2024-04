La Huella: situación de las cooperativas de Inclusión Socio-Laboral

(ANSOL).- La difusión de las resoluciones 878/879 del INAES que disponen un proceso de actualización nacional de datos de cooperativas y mutuales, y la amenaza de suspensión de miles de matrículas, trajeron fuertes rechazos dentro del sector. Esta situación subyace dentro de un contexto político, económico y social que golpea a las distintas cooperativas de acuerdo con su naturaleza, volumen o rubro. El caso de la cooperativa de trabajo La Huella no es ajeno a lo que atraviesa gran parte del sector asociativo.

En diálogo con Ansol, la secretaria de la cooperativa Mariana Pacheco, comparte su visión y la de muchas cooperativas denominadas «sociales» dedicadas a distintos objetos según las capacidades, en la importancia de resaltar el trabajo que hacen las cooperativas, para poder fortalecer su rol en la adversidad. «La recesión golpea tanto en lo económico como en lo anímico, más en nuestras experiencias en las que la persona está en el centro de la escena.»

Para caracterizar esta situación, Mariana agrega «Las cooperativas de inclusión sociolaboral nos estamos nucleando para acompañarnos, por ejemplo en este momento si alguna tuviera que resolver su tema de actualización administrativa sabe que se puede buscar apoyos en nuestro sector. También para potenciarnos entre todas y no queden aisladas. Podemos contar ente momento doce cooperativas de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Seguimos trabajando para no dejar de incidir en las políticas públicas que estas cooperativas necesitan: facilitar lo administrativo contable, la cantidad de libros, para que estas cooperativas puedan llevar adelante su verdadero objeto social que es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, tal como lo define CICOPA.» Es importante aclarar que esta forma de cooperativas están conformadas por distintos tipos de asociados: las personas con discapacidad, personas sin discapacidad y pueden asociarse las entidades vinculadas al proceso como son los hospitales, municipios, cooperadoras, etc.

En lo referido a lo formal agregó «Hay que aclararle a la sociedad que conoce poco y nada de las cooperativas, que estas tienen que tener los papeles en regla y que la función del INAES es llevar ese control. Si bien el cooperativismo es complejo en cuanto a lo burocrático, hay que seguir en este camino de organizarnos y ordenarnos, no hemos aflojado antes, no lo vamos a hacer mucho menos ahora».

Asociados de la cooperativa de trabajo La Huella en su taller ubicado dentro del predio del Hospital Borda.

Formalizar la Inclusión Socio-Laboral

La Huella es una cooperativa de inclusión socio-laboral a través de la carpintería, que tiene su taller en el Hospital Psicoasistencial Borda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trabajo administrativo y de comunicación se realiza fuera del Hospital.

Actualmente, la cooperativa enfrenta desafíos para el reconocimiento formal dentro del hospital «lo que tiene que ver con la relación entre el Borda y el área de salud, seguimos como en todos estos años sin vínculo formal. Se han hecho todas las gestiones formales habidas por haber en estos cuatro años, pero no hay reconocimiento alguno a la cooperativa» explica Mariana.

Aun así, la cooperativa de inclusión, desde la reforma del estatuto del INAES en el 2022 sigue trabajando para lograr incidencia en políticas públicas «que se haya reformado el estatuto en la gestión anterior y que algunas cooperativas se hayan conformado en cooperativas de inclusión socio-laboral, ya con el estatuto que establecen su verdadero objeto social, que es la inclusión sociolaboral es un montón», remarca Mariana.

La cooperativa La Huella, compuesta por asociados que son usuarios del hospital, continúa su labor enfocada en la inclusión socio laboral y el desarrollo de sus miembros. Cada asociado cuenta con un equipo tratante dentro del hospital relacionado con salud mental, fortaleciendo así su apoyo integral. «La cooperativa se centra en poder generar trabajo y que puedan tener cada vez mayores retiros, porque si hablamos de acceso al derecho, ese acceso al derecho tiene que ser cobrando por el trabajo que se realiza», señala Mariana Pacheco.

Nuevos productos de La Huella

Como estrategia La Huella se ha propuesto diversificar su oferta de productos, desde maceteros y composteras hasta muebles a medida elaborados con madera reciclada, torres de aprendizaje y mesas para niños y niñas. A pesar de los desafíos, como la inactividad durante el verano, la cooperativa se mantiene en constante movimiento. La apuesta está en el trabajo pensado desde la intercooperación, lo cual permite poder realizar otro tipos de trabajos: muebles, estand, servicios de carpintería , etc.

Para conocer toda la oferta de La Huella se puede consultar el sitio en IG de La Huella Empresa Social o por mail lahuellacooperativa@gmail.com