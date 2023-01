La cooperativa Darío Santillán gana la pulseada con CABA y sostiene 35 puestos de trabajo

20 de enero de 2023, CABA (Ansol). –Nadie juntaba la mugre en la Villa 21/24 y en tantos otros barrios populares. Hace ocho años, luego de varias jornadas de lucha y debate con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la cooperativa de trabajo Darío Santillán, junto a numerosas organizaciones populares, lograron que se reconociera el derecho a la limpieza en el barrio.

En aquel momento, se acordó que fueran trabajadores y trabajadoras de la economía popular y vecinos de los barrios los que llevaran adelante las tareas de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores, entre otras, con el fin de encontrar también una salida laboral para las y los vecinos.

«Como ocurre cada fin de año, hay problemas para la renovación de los contratos. Desde la Ciudad, plantearon pasar de 35 trabajadores a solo 20. Nos opusimos. Hubo dos reuniones. No se movían de su postura. Nos intimaron a firmar los 20 puestos bajo amenaza de que no iba a quedar ningunao. Ahí, hicimos la movilización pacífica. Nos exigían levantar la medida para negociar. No cedimos y finalmente la propuesta que recibimos fue firmar 30 contratos ahora y los otros 5 dentro de un mes», resumió una vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), en diálogo con ANSOL.

Flavia Romero, una de las trabajadoras que estuvo a punto de quedar en la calle, es parte de la conducción de la junta vecinal de la villa y referenta del FPDS. «Somos la única organización de la Villa 21 Zabaleta que tiene este conflicto con la Ciudad. Venimos soportando hace meses una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza. Estamos reclamando algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias. Hoy quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente», señaló.

Durante la protesta, que se llevó a cabo entre miércoles y jueves últimos, unas 60 personas ocuparon pacíficamente el hall de ingreso del Ministerio de Espacios Públicos de la Ciudad, ubicado en Martín García 346.

«La ministra de Espacios Públicos Clara Muzzio, la ministra de Desarrollo Humano Maria Migliore y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomaron la decisión de dejar en la calle a 35 mujeres que hace 8 años vienen realizando esta tarea por $ 39.280 y de despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno. Logramos revertirlo y hoy se firmó el convenio», celebraron desde el FPDS.