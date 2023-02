La CAM presentó el informe de Equidad de Género 2022: «Es la síntesis del trabajo de las mujeres y diversidades mutualistas»

9 de febrero de 2023, CABA (Ansol). –La Secretaría de Equidad de Género de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) presentó un informe de gestión denominado “La igualdad de Géneros para la Sostenibilidad de la Vida”, en el que detalla las acciones desarrolladas a través de los 18 nodos de representación territorial federativa que confluyen en la Secretaría de Equidad de Géneros.

El trabajo abarca todo el año 2022 y deja planteados los lineamientos hacia 2023. Se exponen siete tópicos, que constituyen la base para la planificación estratégica de un conjunto de acciones, para abordar en y desde las organizaciones las desigualdades estructurales de géneros.

Estos tópicos son: Financiamiento para el desarrollo de la autonomía; Abordaje de violencias; Participación equivalente; Salud sexual y Buenas Masculinidades; Integración regional y global; Economía integral de los cuidados y Consumo. A partir de ellos, el informe permite conocer los logros y alcances de su aplicación en las diversas federaciones que cimentan la CAM.

Se explicita además en el informe que el desafío es “Aplicar en nuestras prácticas las teorías económicas a las que adherimos y aspiramos a aportar desde nuestra lógica (solidaria, recíproca y democrática), formas de hacer economía alternativa a las predominantes: capitalistas, patriarcales, antropocéntricas, con su impronta cultural y modo de organización de nuestra de vidas. Sabemos que el debate es esencialmente político”.

El informe completo está disponible para leer y descargar ingresando a este link.

Nora Landart: “Es un proceso de evaluación permanente”

En diálogo con ANSOL, la secretaria de Equidad de CAM, Nora Landart, explicó que “este informe se realiza desde hace siete años. Más que un relevamiento, es la síntesis del trabajo que realizan las mujeres y diversidades mutualistas en veinte federaciones integradas en nuestra confederación nacional”.

Sobre la base de lo actuado en 2022, Landart aseguró que “en breve, la Secretaría estará convocando a sus integrantes para analizar la incorporación de nuevos tópicos o la redefinición para el tramo 2023. En general todo el trabajo de SEG de CAM tiene un proceso de evaluación permanente”.

“Entiendo que los ejes que hemos desarrollado en 2022 se van a sostener para el corriente año. Los encuentros de evaluación del trabajo realizado parecen indicar que estaríamos incorporando tópicos nuevos. Además, está casi confirmada la posibilidad de trabajar en estos lineamientos presentes”, precisó.

Consultada por los objetivos específicos a cumplir durante 2023, la secretaria de Equidad de Géneros especificó que “más allá de una síntesis de actividades, este año quisimos fijar nuestro posicionamiento en estos tópicos y ejes de trabajo del cual se desprenden las actividades que desarrollamos, tienen que ver con un pensamiento crítico y un encuentro permanente de saberes teniendo en cuenta las brechas y desigualdades existentes en nuestro territorio nacional”.

En sus últimas páginas, el informe de SEG – CAM dedica un apartado a la reflexión sobre el contexto internacional. “Somos parte como región de un ciclo global muy conservador, con debilitamiento de nuestras democracias”.

“En realidad, entendemos en este espacio de reflexión feminista que asistimos a un tiempo de incertidumbres globales y de fortalecimiento de la derecha a nivel global -explica Nora Landart- Cuando estos hechos confluyen a que sin duda en Latinoamerica asistamos a un ataque frontal a los derechos cívicos y políticos que debilitan de manera diferenciada a las democracias de nuestra región. Es un proceso que a su vez mejora las condiciones para la economía privada lucrativa capitalista y de hecho patriarcal”.

De cualquier manera, Landart confía en la capacidad organizacional de la mutualidad y el cooperativismo frente al contexto adverso. “Todo este proceso de incertidumbre no creo que vaya a afectar a la mutualidad en Argentina, dadas las características en las que se dio su proceso. Por supuesto que cuando me refiero a la mutualidad argentina puedo dar cuenta de las federaciones que integran la CAM. Digo esto porque tiene que ver con un proceso de construcción, de revisión de saberes, representaciones y modos de relacionarnos entre la dirigencia y las comunidades donde producimos nuestros bienes y servicios”. Por último, la secretaria dejó una definición sobre la firmeza del sector. “Desde la SEG hemos trabajado fundamentalmente en la cultura organizacional y organizativa de nuestras federaciones mutuales y cooperativas. Es posible que este fenómeno incida, pero no que nos haga retroceder significativamente”.