Con presencia de Roig y Ruggeri, se abrieron las Jornadas del Consejo Consultivo de INAES, en Filosofía y Letras

05 de Noviembre de 2022, CABA (Ansol). – Con la presencia de su presidente, Alexandre Roig, iniciaron las jornadas del Consejo Consultivo de INAES «La economía cooperativa, autogestionada y popular como alternativa a la crisis» en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y continuarán a lo largo del día de hoy.

La apertura estuvo a cargo de Andrés Ruggeri, coordinador del Consejo Consultivo y director del programa Facultad Abierta, que celebró sus 20 años; y Graciela Morgade, la vicedecana de la facultad.

A punto de arrancar la actividad por los #20añosdeFacultadAbierta pic.twitter.com/N4lMTTscq7 — Facultad Abierta (@facultadabierta) November 4, 2022

Roig planteó que las Jornadas del Consejo tienen por objetivo discutir «como se posiciona el sector frente al proceso histórico actual, que trae una crisis de sentido y de valor, y se resuelve en colectivo de la mano de cooperativas y mutuales». Además, en relación a la polémica por el Decreto que congeló los Potenciar Trabajo y asignó cupos para cooperativas en la obra pública, destacó: «Los recursos que se van a invertir son equivalentes o mayores. Va a haber un cimbronazo en la transición, pero implica mover la política desde una lógica muy cuestionada a una de valorización productiva. Ojalá nos permita sanear el debate público y aportar a la unidad de los trabajadores y la cohesión social en general».

«55 años tardaríamos en meter en el sector privado y público formal a todas las personas que no las contiene el empleo formal hoy en Argentina. Hay que construir alternativas». Alexandre Roig, presidente de INAES

Por su parte, Ruggeri remarcó que las jornadas tendrán «aportes teóricos de expositores, panorama estadístico y general de distintas cuestiones y la centralidad del debate sobre el rol del cooperativismo y la autogestión en la situación de pobreza argentina», además de «poner en diálogo a un emergente que es la economía popular con todo esto y las políticas públicas que hacen falta para desarrollarla».

Las críticas a los dos mitos: desarrollismo y emprendedores

Durante la presentación, Roig cuestionó las visiones que sostienen al sector como transicional en el camino al empleo registrado formal: «Si dividimos las 11.000.000 de personas que solicitaron el IFE en su momento por los 200.000 puestos de trabajo que se generan anualmente en el sector privado y público, llegamos a la conclusión de que se precisarían 55 años para absorber toda esa mano de obra. Y ni siquiera contemplamos el crecimiento vegetativo, porque todos los años 300.000 personas se incorporan al mercado de trabajo. Eso no pasó, no pasa y cada vez va a pasar menos, por eso debemos construir otro paradigma y una alternativa con el optimismo de la autogestión, y eso claramente, no es el llamado emprendedurismo».

20 años de Facultad Abierta

La jornada contó con el homenaje a Facultad Abierta, el histórico programa de extensión de Filosofía y Letras, y Ruggeri, su director, lo destacó: «El aporte que llevamos hecho desde aquí, desde la Universidad cumplió 20 años. Y en eso hubo un reconocimiento, no personal, sino a todo nuestro equipo y el trabajo para poder coordinar el Consejo Consultivo de INAES: el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, el Encuentro internacional «La Economía de los y las trabajadores y trabajadoras», entre otras cosas.

La coordinadora del programa, Natalia Polti, ponderó el «Centro de Documentación de Empresas Recuperadas» que supimos construir en Gráfica Chilavert, donde aprendimos a re-pensar nuestra formación académica, compartir y producir los Cuadernos Para la Autogestión, un material que sigue siendo muy rico en experiencias y saberes».

Por su parte, Javier Antivero, otro integrante del programa remarcó que en su caso «el programa le permitió revisar y analizar su propia experiencia de vida, porque era parte de Polimec, una metalúrgica autopartista en Quilmes, que cerró en 2003 y en la que se formó una cooperativa de trabajo para recuperar la empresa. Esto es una universidad cumpliendo su función social».