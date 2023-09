Se llevó a cabo la «II Jornada Interdisciplinaria sobre la Sustentabilidad de las Obras Sociales»

25 de septiembre de 2023, CABA (Ansol). – La Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) participó de la «II Jornada Interdisciplinaria sobre la Sustentabilidad de las Obras Sociales» en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso de La Nación. El evento contó con tres mesas de diálogo interdisciplinarias, en donde se trataron los siguientes tópicos:

«Evaluación de Tecnologías Sanitarias y un Consenso Posible: Avances, Desafíos y Perspectivas de una Agencia».

«Análisis del PMO y su Efecto en la Judicialización del Sistema de Salud».

«Retos y Desafíos Frente a la Sustentabilidad de las Obras Sociales».

La misma fue organizada por Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSPEDYM), Consenso Salud, la Universidad de San Isidro, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Cámara de Diputados de la Nación.

La jornada comenzó con el panel «Desafíos de la Salud en la Argentina de Hoy«, que tuvo como oradores a Franco Caviglia, presidente del Instituto de Investigación de Obras Sociales OSDEPYM; Cristian Mazza, presidente de ALAMI, y Patricio Maraniello, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

El plato fuerte fue la presentación del conversatorio «Propuestas y Desafíos en Salud de los Distintos

Espacios Políticos«, encabezado por los referentes de salud de las fuerzas políticas más importantes del país: Enrique Chiantore, de Juntos por el Cambiom y Pablo Yedlin, de Unión por la Patria. Del mismo, participó Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA).

Pivetta expresó en la jornada que es necesario «buscar puntos de encuentro y de los actores privados de la salud, para llevar adelante un gran acuerdo nacional de salud para resolver los problemas, considerando que no podemos seguir haciendo más de los mismo ni tampoco romper con todo«.

La invitación a los referentes políticos de los espacios que compiten en las elecciones presidenciales fue para que cada uno exponga su visión actual, su diagnóstico y sus propuestas para así después intercambiar preguntas a último momento.

«El sistema de salud tiene tres objetivos, que son mejorar la salud de la gente, no empobrecer para no enfermar y que el usuario esté satisfecho con la atención. Los problemas que apuntan a atender esto no deberían separarse. La gran diferencia es quién quiere tomar estas decisiones y hacerlas«, comentó Yeldin.

En ese sentido, agregó: «El espacio de Sergio Massa va a cooperar para que el sistema de salud salga adelante, porque hemos trabajado siempre en pos de un sistema de salud mejor, lo que necesitamos es que la política grande atienda estos temas, fíjense que no están en el debate presidencial«.

Chiantore, por su parte, expresó que «hay un diagnóstico común y las diferencias se dan por disidencias políticas, lo que interfiere en la búsqueda de soluciones es la dificultad del debate político«. Sobre eso, dijo el asesor de Bullrich que «el consenso, al menos con los sectores técnicos de los partidos, son fundamentales. Y este tipo de eventos ayudan también al consenso. Son tres o cuatro los ámbitos que se requiere trajinar en la búsqueda de consensos, pero el resultado podría ser muy positivo«.

Se esperaba la presencia de Eduardo Filgueira Lima, referente de La Libertad Avanza, pero nuevamente se ausentó y no participó del debate. La mesa estuvo moderada por el periodista Claudio Savoia.