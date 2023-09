Ingreso a los BRICS+, una buena noticia para el movimiento cooperativo

Por Carlos Mansilla Secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar

En los últimos días, se conoció la grata noticias de que Argentina ingresó al grupo económico multilateral BRICS+. ¿Por qué es una buena noticia para el movimiento cooperativo? Para responder a esa pregunta, tenemos que empezar por la «diplomacia civil» entre países.

En materia de relaciones internacionales, la llamada «diplomacia civil» fue construida por las vinculaciones del sector privado de distintos países que se conocen y organizan independientemente de sus Estados. Han existido desde hace mucho y seguirán existiendo más allá de la voluntad de los gobiernos de turno. La historia lo comprueba.

Por ejemplo, las vinculaciones internacionales del movimiento cooperativo argentino nos han permitido lograr grandes avances en materia de integración regional, como fue en su momento el lanzamiento del denominado Mercosur Cooperativo en el año 2000, en Rio de Janeiro, Brasil; precisamente, en el ámbito de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Desde allí, hemos fortalecido nuestra relación, incluso de intercambio económico, y participamos activamente de las instituciones orgánicas del Mercosur como lo son el Foro Consultivo Económico y Social y de la Reunión Especializada en Cooperativas.

Hoy, nuestro país se prepara para el ingreso a la agrupación de países llamada BRICS+, lo que es una muy buena noticia. Para el movimiento cooperativo, el multilateralismo en las relaciones internacionales es la mejor herramienta para aportar nuestras soluciones locales a los problemas globales.

Precisamente, en los últimos años y bajo los principios y valores cooperativos, las organizaciones cooperativas argentinas han participado (entre otras) de misiones institucionales y comerciales a esa agrupación de países. Nuestra vinculación con las cooperativas de esas naciones es directa y tenemos un gran potencial de trabajo. Lo hacemos mediante nuestra participación en la ACI, que nuclea a las 300 entidades y organizaciones cooperativas más importantes del planeta, con presencia en más de 100 países, en 5 continentes.

En pocos días, parte a China una delegación importante con representantes de todos los sectores cooperativos argentinos y del INAES, en busca de mecanismos directos de integracion económica entre ambos países, con base en el movimiento cooperativo; sumándose asi al trabajo que desde hace ya décadas desarrollan las cooperativas agropecuarias argentinas en ese gran país, y nuestra más reciente relación con la All China Federation of Supply an Marketing Cooperatives.

Hacia fin de año, otra delegación visitará al movimiento cooperativo de la India, con especial interés en la importación y producción en Argentina de fertilizantes, en una alianza estratégica con la Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltda de ese país, uno de los mas desarrollados del mundo en la materia.

Con preocupación, vemos como algunos (o muchos) políticos desde el desconocimiento, desde los prejuicios, desde la mala intención o en defensa de intereses económicos han opinado en contra del acuerdo BRICS+. Una pena. Frente a ello, podemos sostener que las cooperativas, sus asociados y en definitiva los pueblos trascienden a sus gobernantes.

Día a día lo vemos. Trigo y quesos cooperativos continúan viajando desde la Argentina profunda rumbo a los supermercados de Brasil. Mientras tanto, esos políticos miran para otro lado. Tampoco ven que nadie se salva solo y que la cooperación es mejor que la guerra. La cooperación hace paz. Hace felicidad.

Con esta “diplomacia civil”, nuestra diplomacia, seguiremos adelante, en la vanguardia. Porque la verdadera integración necesita de la integración económica y productiva, pero también de la integración cultural y social. Y a eso aporta el cooperativismo. Y si es “con el Estado”, mejor.