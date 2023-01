Inflación 2022: «Es uno de los grandes flagelos que padecemos los argentinos»

13 de enero de 2023, CABA (ANSOL).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de la inflación acumulada en 2022 y la cifra superó todas las inflaciones anuales en los últimos 31 años. “El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 5,1% en diciembre de 2022, y acumuló un incremento de 94,8% en los doce meses de 2022”, anunció el INDEC en el reporte de diciembre.

Entre los servicios y productos analizados, la división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (7,2%), seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (7,1%). A su vez, en diciembre se destacó el incremento de los combustibles, con incidencia en Transporte (5,8%); y de la cuota de medicina prepaga, dentro de la división de Salud (5,7%).

Entre los alimentos, se destacó el aumento de Frutas; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos; Pan y cereales; y, en algunas de las regiones, Verduras, tubérculos y legumbres.

Este contexto alarmó a los diferentes sectores de la economía social y solidaria. En dialogo con ANSOL, Isaac Rudnik, director del ISEPCi analizó: “El incremento en diciembre del 5,1% es más de lo esperado por el gobierno. Por ahora no se confirma una tendencia firme descendente de los incrementos de precios. Volvió a ser alto el aumento de los alimentos (5,1 nacional, 5,3 en el GBA). Quizás influyó incrementos de las ventas a fin de año con subas de productos de la canasta de navidad. CAME midió aumento de ventas en diciembre después de cinco meses seguidos de baja. Todo lo cual confirma que los precios de referencia en el programa de precios justos no están teniendo efectos reales”.

Y agregó: “En el último bimestre (noviembre/diciembre) en el GBA los alimentos subieron 8,5%; y aparecen fuertes subas en rubros cuya incidencia durante el año fue menos importante que los alimentos. Así en noviembre/diciembre: transporte público: +11,56% comunicación: +8,4% vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +11,53%. Se empieza a marcar una tendencia de mayor incidencia en de los aumentos de los servicios, al ritmo de concesiones de nuevos ajustes a los precios de tarifas y combustibles, lo que seguramente se va acentuar en los próximos meses”.

El nuevo presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica, también hizo su análisis sobre este momento en el país, y cómo las inclemencias climáticas tampoco ayudan a esta situación: «En primer lugar, la inflación es uno de los flagelos que estamos padeciendo los argentinos como es la inseguridad, como es la alta presión fiscal, como son las inclemencias climáticas. Es un problema más de los tantos que tenemos y que pedimos al Gobierno que con políticas de Estado que perduren en el tiempo, puedan ser resueltas».

«Por otro lado, afecta en el bolsillo de nuestros trabajadores que ve licuarse sus ingresos permanentemente, y a las productoras también nos pasan exactamente lo mismo, pero a esto se suma una situación muy complicada, y es que hoy tenemos desde las 19 producciones del sector que operan en Coninagro, prácticamente el 80% está en una situación crítica por la inflación, pero también por las inclemencias climáticas y esto es algo que advertimos, porque va a ser un problema para todo el año. Porque no vamos a tener los ingresos para movilizar la economía que se necesitan y no vemos, y no avizoramos que haya soluciones importantes y que haya una intencionalidad en cuanto a cómo resolver esta situación», agregaba Laucirica.

Por último, expresó: «Necesitamos en la urgencia atender el tema de financiamiento por el endeudamiento que va a generar la falta de kilos cosechados, y por el otro lado, cómo recomponer las producciones y la economía. Esto es lo que necesitamos ya cómo para poder entrar a aliviar la situación que se están viviendo en cuanto a la sequía y cómo vamos a recomponer y poner el sistema de producción en marcha».

Frutas y verduras, a la cabeza de la inflación

Uno de los rubros que más aumentos sufrió durante 2022 fueron las frutas y verduras. Agustín Suarez, coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), comentó en diálogo con ANSOL: «El porcentaje de inflación lo que fue frutas y verdura fue muy fuerte, y eso se debe a varios factores, pero particularmente al proceso de inflación en general. El problema fuerte que hubo el año pasado tiene que ver con el aumento de los costos para la producción».

«Lo que nosotros venimos planteándole al gobierno es política activa para eso, ya se había planteado una por un dólar diferenciado para lo que son insumos para la producción de alimentos para el mercado interno, pero no hubo contestación y obviamente esos después se va a traducir en lo que fue pasando el año pasado que fue mayor aumento en los costos de producción y por lo tanto de venta. Es una cadena muy larga de muchos eslabones este que por un lado da laburo, pero por otro lado aumenta el costo de todos los pasos para que llegue a la verdulería, al supermercado de la esquina de la casa y eso también se suma, obviamente, a la especulación que hay detrás de todos esos eslabones», concluyó Suárez.