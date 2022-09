Inclusión financiera: «Los jóvenes plantearon que necesitan una relación más clara con los bancos»

07 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol). –El Banco Nación (BNA) y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) llevaron a cabo una nueva edición del Ciclo «Diálogos sobre inclusión financiera«; en esta oportunidad, orientada a las juventudes. Entre los invitados a la disertación se encontró la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO).

Inés Bienati, presidenta de FEMUDECO, habló sobre la actividad en diálogo con ANSOL: «Ya habíamos participado en otra oportunidad, cuando la charla se enfocó en adultos mayores, por medio de Miguel Ángel Martín, de Consumidores Alerta (CONSAL), que es una organización de defensa de consumidores con la cual trabajamos. A partir de esa participación, nos volvieron a invitar».

En esta oportunidad, participó el secretario de Juventud de FEMUDECO, Juan Di Siervi. «Fue el único representante de la organización social. Fue muy importante porque era la voz del conjunto de la organización social. Se coincidió en las necesidades de los jóvenes de tener una relación más clara con el sector bancario», contó Bienati.

«Di Servi propuso educación financiera para las escuelas secundarias. Esto es muy importante porque en general los jóvenes no quieren tener cuentas en los bancos, por cuestiones de desconocimiento. Se habló también de las estafas con tarjetas de crédito y de débito, vía hackeos. Es un tema que no se puede dejar de lado. No hablamos de educación financiera en cuanto a cómo invertir, sino cuestiones básicas que deben estar al alcance de todos los ciudadanos», completó Inés.

LA FEDERACIÓN MUDECO EXPUSO EN EL CICLO “DIÁLOGOS SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA” 👏🏼📊

👉🏼El Ciclo de mesas de diálogo multiactorales sobre Inclusión Financiera, es una iniciativa de la FES Argentina y el BNA . pic.twitter.com/JBJf6trn5k — Confederación Argentina de Mutualidades (@CAMargentina) September 6, 2022

La FES y el BNA proponen desde 2021 un ciclo de conversaciones para profundizar y diversificar el abordaje de la incursión financiera en un marco integral, complejo y multiactoral. El objetivo de estos ciclos es promover un espacio de encuentro y de diálogo que nutra la elaboración de políticas de inclusión financiera, a partir de las voces de quienes son protagonistas de la utilización diaria de las mismas, así como en base a recuperar los obstáculos, desafíos, ventanas de oportunidad y ventajas que éstas/os identifican.

Entre otros cuestionamientos, se abordaron: ¿Cuáles son los principales desafíos vinculadas al acceso al sistema bancario de lxs jóvenes? ¿Cuáles son las demandas de lxs jóvenes para con el sistema bancario y financiero? ¿Qué tipo de gastos/inversiones financian el crédito de este sector de la población? ¿Qué problemáticas implica el acceso de lxs jóvenes al sistema bancario?