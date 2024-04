Impacto de la inflación e importaciones en Alimentos para la Nueva Argentina

(ANSOL). – Los alimentos de la canasta básica y las bebidas de alta rotación han significado el mayor grado de incidencia en el incremento del 11,9% que sufrió el índice de inflación correspondiente al mes de febrero. Se espera para marzo, un valor similar que solo puede verse por abajo del anterior dada la profunda recesión que atraviesa la economía argentina, así como también el correlato que deviene de la apertura de importaciones en distintas líneas de productos alimenticios.

La medida adoptada por el Banco Central (BCRA), que acorta a 30 días el plazo para el acceso a dólares para el pago de importaciones de una variedad de 150 productos de la canasta básica, es también acompañada por la suspensión de algunos impuestos de AFIP para con esas importaciones. Entre los productos se encuentran: cortes de carne, fiambres, verduras y frutas, lácteos, café, yerba mate, aceites, harinas y distintos productos de limpieza. El análisis indica que dos de cada tres de estos productos enumerados han aumentado por encima del promedio de inflación entre los meses de diciembre 2023 y febrero 2024.

Las cooperativas productoras de alimentos se ven ampliamente perjudicadas, dado que están atadas a la cadena de valor en cuanto al proceso inflacionario por los aumentos en los costos fijos e insumos y la tendencia al alza de precios que marcan las principales empresas de producción; y a su vez dependen en parte de las disposiciones de los supermercados y cadenas de distribución. En este sentido, la experiencia Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores “Alimentos para la Nueva Argentina» Ltda. nació a principios de 2023 para alcanzar la soberanía alimentaria y combatir con acciones concretas la especulación y distintos factores que provocan la inflación en los productos alimenticios. En diálogo con ANSOL, el presidente de la cooperativa, Sebastián Ferro, comenta que “se formó a partir de juntarnos diferentes organizaciones de distinta índole: cooperativas, sindicatos, pymes, mutuales, todas nucleadas por un interés común que es la distribución, el almacenamiento y la comercialización del alimento argentino”.

Los desafíos de la Nueva Argentina

A un año de su nacimiento cuenta con más de 50 organizaciones asociadas como son las cooperativas AFA, Los Molinos, La Mediterránea; mutuales de Santa fe, Capital; Grupo Devoto, entre otras; Productores de alimentos de Entre Ríos; la empresa recuperada La Nueva Cotar. Todas siguen un mismo objetivo de articular al sector de forma más eficiente, «generando marcas propias, abriendo góndolas para que los productores puedan meter sus productos, lo cual muchas veces es negado en las góndolas de las grandes cadenas», destacó Sebastián.

Este año remarcaron la capacidad de armado de interrelaciones entre las cooperativas y demás. «Se fueron dando una serie de articulaciones con solo el hecho de juntarlos y conocerlos. Se armaron interrelaciones de cooperativas que capaz necesitaban productos de otra». Hoy en día, comentan que existe hasta la idea de abrir diferentes proveedurías en distintas regiones, pero que «todo esto se va articulando a partir del hecho de habernos juntado, si no seguíamos de la misma manera».

Con respecto a la coyuntura nacional, Sebastián remarcó que «para nosotros no es algo nuevo, a lo largo de la historia argentina no es la primera vez que se ven estas medidas dónde se deja en segundo plano el tema de los alimentos». La eliminación de la Ley de Abastecimiento y la apertura de las importaciones en el sector alimenticio no atiende las dificultades actuales, sino que -sostuvo Sebastián- «es licuar nuestras capacidades productivas, es seguir discriminando a las economías regionales».

En un comunicado lanzado recientemente por la Cooperativa, se resalta que «es hora de decisiones que beneficien a las economías regionales y al Pueblo, no solo a unos pocos privilegiados«.