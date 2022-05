Iannizzotto salió con los tapones de punta contra Feletti por las retenciones

Compartir

Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) expresó vía redes sociales un profundo descontento con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, ante lo que entiende es un escenario de posibles aumentos en las retenciones a la exportación agropecuaria.

«Que Roberto Feletti insista con el despropósito que sugiere su idea de aumentar retenciones no hace más que confirmar que no entiende cómo funciona la economía. Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas. ¿Hasta cuándo tanta impericia y necedad?», escribió con dureza el presidente de Coninagro en Twitter.

En el mismo tono, continuó en otro tuit: «Desde Coninagro, lo invitamos a recorrer un campo, a palpar nuestras economías regionales y a codearse con los productores, que vea cómo trabajan la tierra con las manos con callos y la incertidumbre de perderlo todo», planteó.

Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior se mostraron sorprendidos ante la consulta de ANSOL y, si bien no brindaron una respuesta oficial, recordaron que Feletti «no habló del tema retenciones en las últimas semanas».