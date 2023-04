Huevos de pascuas cooperativos y la liquidación de último momento, las opciones más económicas

5 de abril de 2023, CABA (Ansol). –La ONG Consumidores Libres dio a conocer el costo de la Canasta de Pascuas, a partir de un relevamiento efectuado en supermercados y negocios minoristas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del mismo se desprende que los productos típicos de estas celebraciones aumentaron un 72.29% respecto al año pasado.

En el caso de los pescados frescos, el kilo de merluza fresca en ferias o supermercados está $1950, casi un 100% más que el año pasado ($980), mientras que sale un poco más barato en negocios minoristas ($1700). Otros productos muy frecuentes en la canasta son las conservas en lata, con aumentos que superaron el 100% respecto al año anterior, como el Atún La Campagnola de 300 gramos, con un costo de $1450 en comparación a $650 del 2022.

Las roscas de pascua varían mucho según el lugar donde se adquieran: la unidad de medio kilo en supermercados cuesta $990, es decir, $340 más que el año anterior. Los huevos de chocolate también tuvieron, en su mayoría, aumentos por encima del doble respecto a las pascuas pasadas. Los tamaños más grandes, como el Tofi de 110 grs. Cuesta $2558 en comparación a $1150 del año pasado, y el famoso conejo de 110 grs de Bon o Bon está $2075, contra los $890 de 2022. En el caso del Tofi, el aumento fue de un 146,38%, y del conejo Bon o Bon, 133,15%.

Huevos de pascuas cooperativos, una solución económica

Arrufat es una cooperativa que nace a partir de una empresa recuperada en el barrio porteño de Villa Crespo y, año tras año, ofrece precios mucho más accesibles que las marcas del supermercado, además de gran variedad de opciones.

Luis Adrián Serrano, socio de Arrufat, detalló a ANSOL: “Tenés bolsitas que son huevitos de 10 gramos. Una bolsita de 50 a $3.420, la de 100 sale $6240. Después tenés uno de 50 gramos que pusimos de oferta 3 por $1.160 y tenés el número 7 que tiene 100 gramos a $700”.

Si se compara con los precios del informe anterior, las diferencias superan los $1500 en huevos de tamaños similares. Según contó el trabajador de la empresa recuperada, los precios de otros tamaños son: 140 grs. $980, 240 grs. $1.340, 320 grs. $1690, y 330 grs. $2300.

Además, la cooperativa tiene a la venta huevos gigantes, que se pueden optar para la compra en familia o empresas: “Tenés a razón de $7.000 pesos el kilo, uno de 650 gramos sale $4.550, después de dos kilos y medio de $17.500 y el de 4 kilos y medio, que sale $31.500”. En el sentido de los precios de las otras marcas, el socio de Arrufat explicó: «Nosotros, aunque sea muy bajo el margen de ganancia, por más poco que que sea, tratamos de mantener esos precios, porque si no sería imposible vender«.

Históricamente, Arrufat tiene una gran demanda en las fechas de pascua, inclusive, durante la alta suba de las tarifas eléctricas en el año 2018, los vecinos hacían largas filas durante días para comprar y ayudar a la cooperativa. Este año, el panorama cambió: «Los años anteriores los mayoristas nos llamaban 20 días antes para comprarnos y este año estamos con el corazon en la boca esperando«, expresó Serrano.

«Creemos que es por el calor y los cortes de luz, que no tienen cómo refrigerar los productos, al igual que nos pasó a nosotros. A lo mejor están esperando a los últimos días», agregó el socio de Arrufat, y señaló que en la venta minorista la situación es muy similar: «Tenemos venta al público y se está vendiendo pero no se compara a otros años«.

Algo similar sucede a nivel nacional, como explicó a ANSOL Fernando Heredia, gerente de compras de la Cooperativa Obrera, que cuenta con supermercados en varias provincias del país: “Ya está pasando todos los años, entre el 70% y 80% de las Pascuas se empieza a vender entre mañana y el domingo. Normalmente se vendía un 60 antes de los días previos y un 40% entre viernes y sábado, ahora eso se modificó, es tendencia a nivel nacional”.

Según el gerente, esto se da “por una cuestión de mercado, en algún momento se empezó a hacer bonificaciones, descuentos al consumidor, entonces ya hay una costumbre en todos los consumidores de esperar a último momento para comprar”.

“Tenemos promociones que nos dan los proveedores, antes el chocolate se reprocesaba, ahora no, entonces lo que hacen es para no tener devoluciones, porque termina las Pascuas y no se vende más el huevo. Se hace una liquidación, que en vez de empezar el domingo empieza hoy, miércoles o jueves, depende del supermercado”, expresó Heredia.

Si bien La Obrera no fabrica sus propios huevos de pascua, si tienen a la venta en sus supermercados la rosca de pascua producida en las panificadoras propias de la cooperativa. La misma viene en su versión de 400 gramos y tiene un costo de $490.