Héctor Acosta, de CAM, es el nuevo presidente de la Alianza del Mutualismo de América

24 de mayo de 2023, CABA (Ansol) – El jueves 18 de mayo, en la ciudad uruguaya de Montevideo, la Alianza del Mutualismo de América (AMA) llevó a cabo su asamblea anual en la que fue elegido por unanimidad como presidente el Lic. Héctor Acosta, representante de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM).

En diálogo con Ansol, Acosta expresó: «Que la asamblea me haya elegido de forma unánime es algo muy fuerte. Se trata de una organización que ya tiene 40 años, que me tuvo presente cuando se constituyó en Buenos Aires. Es una gran alegría porque a nivel latinoamericano somos un montón de amigos de entidades mutualistas y cooperativas. Ayuda mucho a trabajar eso».

Además de aprobar la memoria, los estados contables, el informe de sindicatura y otra documentación, se eligió la nueva conducción de esta organización latinoamericana: en la vicepresidencia 1º a la Dra. Elisa Torrenegra de Gestar Salud Colombia, en la vicepresidencia 2° al Dr. Juan Pablo Salgado de UMU Uruguay, en la Secretaría General al Dr. Julio Martínez de UMU Uruguay y Gerente Gral. de Sociedad Española de ese país, en la Secretaría General adjunta a Rosana Alejandra Geringer Galván de FNAMMF. En la tesorería continuará el Dr. José María Garriga de Argentina, y la tesorera adjunta será Eva Gladys Quintas de FAMSA.

La importancia de la experiencia latinoamericana en el mutualismo

«Me predispone a dar lo mejor de mí porque fui elegido a partir de CAM, que es una organización respetada, con una estructura de 41 federaciones asociadas y gran cantidad de trabajo y proyectos», dijo a este medio Héctor Acosta. Explicó que hoy en día, con la disponibilidad de tecnología para conferencias virtuales, las posibilidades para el vínculo en la entidad continental mejoraron mucho. «Es que las relaciones internacionales son caras dados los viajes necesarios», precisó.

«Lo importante es comprender que lo que pasa en Argentina también está presente en otros países latinoamericanos. Nuestro sector existe en el continente desde el siglo XIX. Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, México, Honduras: en todos esos países la trayectoria del mutualismo y cooperativismo tomó caminos diferentes dado el marco legal y organizacional. Por ejemplo, en Paraguay el mutualismo ofrece como servicio principal la jubilación privada».

Consultado por sus objetivos a partir de esta designación, Acosta expuso su mirada sobre el modelo mutual y cooperativo. «Cuando uno es dirigente de mutual de base comprende que así como nos hemos juntado entre compañeros para generar un servicio a partir de una necesidad común, también surge la necesidad de juntarse con otras mutuales para lograr escala en lo económico, lo político y lo social«.

En este punto, el dirigente de CAM enfatizó que «si no nos juntamos, evidentemente no vamos a poder incidir en las políticas públicas. A veces hay legislaciones que se posicionan en contra del sector, entonces es necesaria la integración. Dos pueden más que uno y la unión hace la fuerza, dicen los dichos».

Respecto de las divergencias o dificultades para sostener un objetivo común, Acosta se mostró taxativo. «Retomo un planteo de un viejo dirigente: si en Argentina hay tres confederaciones, ¿somos tan diferentes que no nos podemos juntar en una misma mesa? Lo importante de la democracia es que lo particular y diferente tiene siempre algo en común para poder avanzar».

«Esto mismo que logramos en lo nacional, con una universidad, el trabajo de géneros que es tan potente, la promoción de servicios importantes como proveedurías, las políticas sobre jubilados; todo eso uno también puede llevarlo hacia experiencias latinoamericanas que nos van a enriquecer«, resumió.

Por último, el nuevo presidente de AMA dejó una reflexión: «Cuando uno ve la experiencia de otros se le abre la cabeza. No importa que yo no esté ofreciendo el mismo servicio, porque me sirve para ver mi propia realidad. Eso es muy potente».