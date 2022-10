Hay que lanzar una articulación intercooperativa

Por Gustavo Sosa abogado, Director del Centro de Estudio de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

La publicación del Decreto 651 de este año, incorporando a las cooperativas de trabajo dentro del marco regulatorio de las leyes de riesgo de trabajo, lo entiendo como un avance y un reconocimiento hacia el sector de las cooperativas de trabajo, más allá de eventuales, desconfianzas o cuestiones que puedan ser planteadas. Hoy por hoy, las cooperativas tenían, con una resolución del año 92, que luego fue revalidada en el año 2013, la obligación de garantizar las contingencias de la vida de los trabajadores y trabajadoras por medio de la contratación de seguros correspondientes.

La ley de ART que entró en vigencia en la segunda mitad de los años 90, estableció un régimen asegurador para los accidentes de los trabajadores y las trabajadoras, pero sólo ambientados dentro de la relación de dependencia, quedando a facultad de poder ejecutivo ampliar el universo de personas abarcadas por el sistema por medio de un decreto. Estamos frente a un decreto emitido por la autoridad competente en la materia, y que reconoce, luego de más de varios años del sistema riesgo de trabajo vigente, a las cooperativas de trabajo como sujetos del sector, en todo caso a los asociados, como quienes pueden ser las personas aseguradas. En ese sentido, entiendo que es un reconocimiento.

Las dudas que podrán asistir las irán dilucidando, por un lado, las normativas que emita la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación, y probablemente también el rol del INAES en resoluciones conjuntas en cuanto en la colaboración para la implementación.

Tenemos un antecedente interesante, que es la resolución 1000, al establecer el registro asociados online y el modelo de recibo de retribuciones, los cuales, de ir implementándose por parte de cada una de las cooperativas de trabajo, claramente facilitará y dará una información mucho más fidedigna de la que se contaba hasta ahora, un poco con el escenario de ingresos y vinculación entre asociados y cooperativas, más allá de la información que obre en organismos como la AFIP.

Un punto de partida

Es un paso, es un derecho que se reconoce, hoy el mundo los seguros que tenían que contratar las cooperativas eran de accidentes personales, que no es un seguro de similares características a aquellos que cubren las contingencias devenidas del trabajo, entendamos eso, no solamente el trabajo en sí mismo, sino el viaje, transporte, claramente allí los trabajadores no tenían coberturas correspondientes a eso. Ahora hay que ver cómo sale la regulación, y luego, más allá de la regulación de las Superintendencias correspondientes, el rol que cabe el INAES es ver cómo se articula con el sistema asegurador y las empresas ART, la generación de seguros efectivos, abarcadores de las contingencias y que tengan también a su vez la posibilidad de ser cubiertos por las cooperativas y los trabajadores con los ingresos que se generan devenidos del trabajo. Seguramente habrá situaciones diversas como lo hay en el mundo del trabajo, pero es un camino que se inicia y cabe celebrar.

También es una instancia importante para que las cooperativas muestren su fortaleza en el ámbito de la integración y de la articulación. Esto es, que las cooperativas no vayan una a una negociar con cada ART, sino que tengan una política conjunta a través de sus redes, federaciones u organizaciones, en la búsqueda de negociaciones con las empresas, a los fines de obtener los mejores seguros, y por supuesto esto también se sintetiza en la discusión económica.

Por eso, es muy importante que el régimen informativo las cooperativas lo puedan tener actualizado, pero que la negociación la puedan hacer en conjunto, eso las favorecerá mucho a la hora de poder lograr, sobre todo, que las pequeñas cooperativas no queden fuera del sistema, al cual solo podrán ingresar las grandes (o pequeñas que tienen ingresos importantes). O sea, que allí también habría que lanzar una articulación intercooperativa para acercarse a conversar con las empresas de ART para una mayor cobertura de estos seguros a mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras del universo de las cooperativas de trabajo del país.