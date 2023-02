Guía para el encargado de edificio: consejos para ahorrar energía

17 de febrero de 2023, CABA (Ansol). – La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE) ideó un documento para el encargado de edificio, consorcistas o administradores donde reúne 10 consejos para ahorrar energía y los servicios públicos, como el agua, la luz y el gas, y así mejorar los hábitos de consumo.

Los servicios de uso común pueden diferir entre un edificio y otro. Por lo general en todas las residencias multifamiliares se utiliza energía en iluminación, ascensores y bombeo de agua y en varios casos se ofrece además calefacción y agua caliente sanitaria.

Consejos para ahorrar la luz

La iluminación es uno de los servicios más importantes y de uso común en los edificios de viviendas, y dependiendo de la tecnología utilizada, puede llegar a representar hasta el 30% del consumo eléctrico total. Por eso, desde FACE aconsejan:

• Analizar las necesidades de luz que tiene cada espacio común del edificio ya que no todos los espacios tienen los mismos requerimientos, ni durante el mismo tiempo, ni con la misma intensidad.

• Reducir al mínimo, compatible con la seguridad, la iluminación decorativa tanto interior como exterior.

• Mantener limpias las lámparas y pantallas aumenta la luminosidad sin aumentar su potencia.

• Mantener limpios los vidrios de las ventanas y otros ingresos de luz natural reduce el consumo de luz artificial.

• No dejar luces encendidas en espacios comunes de uso eventual si los mismos no están siendo utilizados, por más bajo que sea su consumo.

• Si el servicio de portería hace que al fi n de su jornada laboral se dejen las luces encendidas en un horario donde la luz natural es aún suficiente para iluminar, es preferible dejarlas apagadas al retirarse el encargado y apelar a la solidaridad encendiéndolas por algún miembro del vecindario cuando realmente es necesario.

En Argentina ya está prohibida la comercialización de lámparas incandescentes. Hoy en día, se encuentran cuatro tipos de tecnologías disponibles en el mercado; lámparas halógenas, de bajo consumo, tubo fluorescente y LED, siendo esta última la más eficiente.

Guía para el encargado de edificio

Consejos para ahorrar el agua

El bombeo de agua es un servicio común presente prácticamente en la totalidad de los edificios de viviendas. En estos sistemas se emplean bombas eléctricas para la elevación de agua a tanques y para el transporte de fluido en los sistemas centralizados de calefacción/refrigeración. Desde FACE aconsejan:

El ahorro de agua, aunque no se trate de agua caliente, significa un ahorro energético, ya que el agua es llevada hacia las viviendas mediante bombas eléctricas, que consumen energía.

• Incluir en las tareas de mantenimiento aquellas reparaciones que permitan evitar goteos y fugas en accesorios, válvulas y canillas.

• Evitar pérdidas de agua en las uniones de cañerías y/o en sus conexiones con accesorios como válvulas o derivaciones y, repararlas, ya que esto implica derroche de agua y de energía eléctrica.

• No dejar canillas abiertas inútilmente, por ejemplo, durante las tareas de limpieza y el lavado veredas.

• Al momento de incorporar o reemplazar accesorios y/o válvulas en la instalación existente consultar a un plomero o especialista en instalaciones sanitarias. En lo posible considerar la incorporación de ahorradores de agua.

Guía para el encargado de edificio

Ascensores

El ascensor es otro de los servicios habituales en un edificio de vivienda debido a la importante función que cumplen en el transporte de personas y cargas. En Argentina los ascensores son el segundo medio de transporte, realizando 48 millones de viajes diarios y transportando 9,5 millones de personas. Por eso desde FACE aconsejan:

Siempre que sea posible difundir buenos hábitos de uso del ascensor para reducir el consumo de energía:

– Para alturas inferiores a un tercer piso priorice el uso de las escaleras, ahorrará energía y tiempo.

– En caso de que el ascensor cuente con botones diferentes para subir y para bajar, pulsar sólo el de la dirección que se necesita, así se evitan viajes innecesarios.

– Dentro del ascensor no permitir, principalmente a los niños, que presionen todos los botones de los distintos pisos por diversión o salten dentro del mismo.

– Mantener limpias las luminarias y artefactos del ascensor, aumenta la iluminación sin aumentar su potencia.

Frente a la necesidad de grandes mantenimientos o reemplazos se recomienda tener en consideración la posibilidad de realizar una actualización tecnológica. La tabla siguiente muestra de manera comparativa el consumo anual de energía en ascensores.

Guía para el encargado de edificio

Consejos para ahorrar la calefacción y agua caliente

Debido a que los equipos centralizados son, en general, más eficientes que los individuales se pueden encontrar edificios de viviendas que disponen de sistema centralizados de calefacción y ACS (Agua Caliente Sanitaria).

En cuanto al aspecto legal, la instalación, operación y mantenimiento de aparatos que puedan desarrollar presión interna, deberá ajustarse, entre otros, a lo establecido por la Ley de Seguridad e Higiene N°19.587 y su decreto reglamentario 351/79 (Artículos 138 a 141) y las ordenanzas locales correspondientes.

Las instalaciones de calefacción centralizada en los edificios de viviendas incluyen los siguientes componentes: caldera, bomba circulación, red de distribución y radiadores o losa radiante. Por eso, desde FACE recomiendan:

• Cerrar puertas y ventanas de los ambientes comunes cuando está encendido el sistema de calefacción. Además, cerrar las cortinas y persianas por la noche para evitar importantes pérdidas de calor.

• Para ventilar los espacios comunes es suficiente abrir las ventanas entre unos 5 a 10 minutos para renovar el aire de los ambientes.

• Limpiar y hacer el mantenimiento de los sistemas de calefacción (calderas y calefactores) reduce el consumo de energía y además extiende su vida útil.

• No cubrir ni colocar objetos al lado de los radiadores, esto dificulta la emisión de aire caliente al ambiente común a calefaccionar.

• Es necesario verificar anualmente que los radiadores no tengan aire en su interior porque dificulta la transmisión de calor.

• Es importante que los acumuladores y las tuberías de distribución de agua caliente tengan un muy buen mantenimiento de manera de eliminar pérdidas y asegurar que estén bien aislados.

• Es preferible bajar la temperatura de los equipos que generan ACS antes que recurrir a la mezcla de agua caliente y agua fría.

• Colocar burletes en puertas y ventanas para reducir las infiltraciones de aire en los espacios comunes calefaccionados.

• Efectuar una revisión anual de la caldera/generador de calor, que en muchos casos es obligatorio por normativa local, en cuanto al funcionamiento del quemador (esto incluye verificar la composición y temperatura de los gases de escape por la chimenea) y equipos complementarios. Debe incluir limpieza del sistema de conducción de gases de combustión y de intercambio.

• Chequear que la calidad del agua sea la adecuada de manera de evitar incrustaciones de sarro y deposición de óxido. En zonas donde se observa la formación de sarro es aconsejable la instalación de un sistema de tratamiento de agua adecuado (esto evita problemas de bloqueo de válvulas, corrosión / pinchadura de la superficie de intercambio y de la tubería de transporte, riesgos de accidentes, y deficiencia en la conducción del calor