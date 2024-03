Golpe a la Economía Solidaria: el Gobierno dará de baja más de 11 mil cooperativas

Es por supuestas irregularidades y anunciaron que se suspenderá la operatoria de las que se crearon entre 2020 y 2022. No se descarta una movilización al INAES.

(Ansol).- El Gobierno Nacional anunció que va a dar de baja más de 11 mil cooperativas, en las que se detectaron supuestas irregularidades. Además, adelantó que realizará una «depuración» del padrón, donde apuntarán a atacar las creadas desde 2019 a 2023.

Este duro golpe al sector de la Economía Social y Solidaria lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada: «El Ministerio de Capital Humano va a controlar y depurar el padrón de cooperativas que reviste innumerables irregularidades, se suspenderá la operatoria de las que se crearon entre 2020 y 2022«.

Además, el vocero aseguró que «también se va a retirar la autorización a 11.853 que se ya se bajaron en 2019 y por alguna razón volvieron a financiarse». Durante la conferencia de prensa, especificó que «el padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años, el 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% registraron el mismo mail y el 9% comparten el mismo domicilio».

Las cooperativas pasaron de 9.978 a 23.836 según detalló Adorni, quien también consideró que «resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban u$s 34 millones, las cuales ya no tienen razón de ser».

De esta forma, se constituye un nuevo avance del gobierno nacional sobre el sector de la Economía Social y Solidaria.

Las cooperativas no descartan marchar al INAES

Si bien todavía no se conoció la postura que tomará el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el sector ya se está organizando para desmentir las acusaciones del Gobierno. Un grupo de dirigentes elaboraron un comunicado donde desmienten los dichos del vocero presidencial y anuncian una posible marcha al INAES (se puede adherir acá).

«Mentira número uno: el vocero afirmó que ‘se SUSPENDERÁ LA OPERATORIA de todas las creadas entre 2020 y 2022’ debido a que son financiadas por todos los argentinos. Las cooperativas generamos nuestros ingresos, el INAES, organismo de control, no financia a las cooperativas que fueron creadas en este periodo», reza el comunicado que se está difundiendo en el sector.

Y continúa: «Mentira número dos: Adorni dictaminó como irregularidades, que diferentes cooperativas (20% de ellas) se inscribieron con el mismo mail. Por un lado, el porcentaje es totalmente errado, y por otro, muchas cooperativas son asistidas por consultoras, técnicos en cooperativismo y otros profesionales, por lo cual muchas son asesoradas por las mismas casillas de mail, sin que esto conlleve ningún tipo de irregularidad».

En tercer lugar, «se dijo que ‘el 22% repiten asociados entre ellas y el 9% increíblemente comparten domicilio’. En ambos casos, no es irregular o ilegal que una misma persona humana participe de más de una cooperativa y por otro lado, muchas cooperativas compartimos domicilio por desarrollar actividades completamente diferentes, pero no poseemos los fondos para el alquiler o compra de un espacio físico para nuestro funcionamiento y por solidaridad, se aúnan diversas entidades en un mismo domicilio, y nuevamente resulta sorprendente que el Sr. Vocero desconozca que las cooperativas somos entidades de ayuda mutua y que nos auto financiamos con el trabajo autogestionado de nuestros asociados y asociadas.

Por último, y como mentira número cuatro, los cooperativistas dijeron que «Adorni dice que las cooperativas en el último gobierno pasaron de 9.978 a 23.836 ‘siendo una caja que desaparece’. Además de ser un número equivocado del padrón de entidades, de acceso público, niega la realidad de la autogestión y miente descaradamente, afirmando que nuestra simple existencia genera un gasto al Estado».