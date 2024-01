Gobernador de Córdoba presente en la primer reunión del nuevo Ministerio

Distintas entidades del sector participaron junto al gobernador de la primer reunión de trabajo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia a cargo de Martin Gill.

8 de enero de 2024, CORDOBA (Ansol) – El pasado jueves el flamante ministro Martín Gill convocó a las entidades provinciales que representan al sector asociativo, para hacerlas partícipes de la primer reunión de trabajo en Villa del Totoral que le da comienzo a la actividad del nuevo ministerio, con la presencia de Martín Llaryora.

El gobernador destacó la relevancia de la economía social compartiendo que «desde esta primera reunión oficial, Córdoba ilumina como un faro una manera distinta de ver a la Argentina. Porque el país debe crecer con un modelo que contemple a todos. Y en ese modelo, no hay que pensar solo en una discusión entre el mercado y el no mercado, entre el Estado y el no Estado, sino avanzar en un modelo completo en donde las empresas pueden convivir con la economía comunitaria y con el Estado donde haga falta”.

Durante el encuentro, el ministro detalló que “el objetivo es poder generar un programa y un plan de trabajo para la provincia, mancomunadamente con la economía social organizada en el sistema cooperativo y mutualista”.

Acompañaron al gobernador el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; el legislador departamental Matías Chamorro; de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, Maximiliano Taibi; de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Juan Carlos Martínez; el referente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Daniel Lorenzatti; Luis Castillo de FESESCOR, Omar Marro de FACE; por el Mutualismo Alejandro Russo en su calidad de Presidente de FEMUCOR, Nora Landart, Felipe Sabahini, José Luis Mir, Raúl Furrer y Domingo Benso, quien ha sido designado como secretario de desarrollo de cooperativas y mutuales de la provincia.

Alejandro Russo, presidente de CAM FEMUCOR y vocal del directorio de INAES hizo un breve repaso por los hechos más relevantes que dieron luz a este Ministerio, resaltando el compromiso del Gobernador para la constitución del mismo, y su conocimiento profundo del Mutualismo y el Cooperativismo, concluyo diciendo que “este nuevo ministerio no es solamente de las mutuales y las cooperativas, es el ministerio de la comunidad”.

En ese sentido, Omar Marro, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), destacó que “es la primera vez que tenemos un gobernador que viene del corazón del interior, y eso también tiene que ver con el cambio en la mirada que el Gobierno ha tenido para con nosotros. Porque conoce profundamente el interior y el impacto que generan las cooperativas”.