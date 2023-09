Ganancias: otra medida sin impacto en la Economía Social y Solidaria

Por Bruno Comelatto Contador e integrante de Cooperativa de Trabajo por la Economía Social (T.E.S.)

Luego de la devaluación del 22% aplicada el día siguiente a las PASO, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, realizó una serie de medidas con el objetivo de morigerar el impacto negativo de la misma, entre ellas una inflación del 12,4% en el mes de agosto.

Entre estas medidas, se encuentra, primero el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y jubilaciones (cuarta categoría) para ingresos que van desde los $ 700.875 al $ 1.770.000 (equivalente a 15 salarios mínimo, vital y móvil), y luego el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación, con la propuesta de eliminación del gravamen de este impuesto sobre los ingresos que corresponden a la cuarta categoría, a excepción de algunos casos como los trabajadores del Poder Judicial, funcionarios públicos con rangos de secretario de Estado en adelante, quienes cumplen roles de director o síndicos en sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas; todo ello, con el objetivo que los aumentos en el mínimo no imponible de este impuesto no sean sola decisión del Poder Ejecutivo. A su vez, también propone gravar con un impuesto cedular a aquellos ingresos que superen el equivalente a los 15 SMVyM mensuales, que tendría una alícuota desde el 27% al 35%.

En principio, esta medida no tendría un impacto directo en las entidades del sector de la economía social, solidaria y popular, a excepción de aquellas personas que se desempeñen como empleadas en relación de dependencia, como pueden ser en cooperativas de servicio público, entre otras.

Por otro lado, nuevamente no se tuvo en cuenta al sector de la economía social, solidaria y popular en el paquete de medidas anunciadas post devaluación. A pesar de que sí tienen un impacto indirecto en este, medidas como el reintegro del 21% de las compras de la canasta básica. el bono de $ 20.000 para beneficiarios/as del programa Potenciar Trabajo y los créditos de hasta 4 millones de pesos para monotributistas, no hay ninguna que apunte directamente a entidades de la ESSyP.

Es importante que en un contexto donde el mundo del trabajo se está reconvirtiendo, y en Argentina, el cooperativismo en general, y el de trabajo en particular, está teniendo un crecimiento notorio ya que en los últimos dos años se han constituido 7.851 cooperativas de trabajo de un total de 22.387 cooperativas vigentes de las cuales 18.180 son cooperativas de trabajo según el buscador de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Es por ello que se vuelve sumamente imperioso que se empiece a tener en cuenta medidas que promocionen y desarrollen dentro de la economía social a los trabajadores y trabajadoras en cooperativas de trabajo.