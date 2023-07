Se presentó el Frente Cooperativo Mutual para las PASO de Santa Fe

12 de julio de 2023, CABA (Ansol) –La economía social y solidaria de Santa Fe presentará en las elecciones provinciales primarias del 16 de julio una lista formada en su totalidad por integrantes del sector. El Frente Cooperativo Mutual anunció que su objetivo es tener representatividad en la Cámara de Diputados.

La propuesta electoral está encabezada por Oscar Rosas, dirigente mutualista del centro norte provincial, acompañado por Gladys Romero, cooperativista de trabajo e inclusión, y Hugo Eberhardt, cooperativista de servicios públicos.

En diálogo con Ansol, Oscar Rosas se expresó acerca de cómo surgió la lista electoral. «Cada uno de nosotros, quienes conformamos este espacio, esto que lleva por nombre Frente Cooperativo Mutual, viene de experiencias militantes, no en entidades de primer grado, sino en entidades de segundo grado. También hay gente que tiene experiencias en entidades intermedias, parte de la comunidad, asociaciones civiles, que por lo general siempre o a lo largo del tiempo han tenido un vínculo con el Estado».

El referente especifica la trayectoria del sector cooperativo y mutual respecto de la política. «Con el devenir del tiempo, la política lógicamente que atraviesa todo, por lo que hemos tenido oportunidades de apostar a determinados candidatos o candidatas para que nos representaran socialmente y más allá del sector. Y hoy vemos que el individualismo sigue avanzando, que en las últimas décadas cada vez se manifiesta con mayor fuerza, a nosotros que venimos desde la práctica del colectivismo nos cuesta a veces encontrar representaciones políticas que expresen lo que nosotros entendemos desde nuestra filosofía la ayuda mutua y de la economía social».

Rosas expresa otra de las diferencias con las diferentes expresiones de la representación política actual: la falta de entendimiento de los problemas del sector. «Cuando decimos que parece que no entendieran es porque tampoco hay soluciones. Si uno entiende cuál es el problema y tiene las herramientas a mano desde la función pública para llevar adelante cualquier acción que tienda a cambiar esa situación, no sé por qué no lo hacen. Pueden pasar varias cosas, que no quieran o que no lo entiendan. Y ahí es donde aparece la idea de dejar de ser actores pasivos, que hemos estado acompañando a otros, de pasar a ser actores activos. Es decir basta, hasta acá llegamos«.

El candidato principal del Frente Cooperativo Mutual en Santa Fe asegura que «armamos esta lista porque estamos decididos a jugar políticamente y creemos que la economía social tiene que participar de las decisiones políticas de Estado. Nadie mejor que nosotros conoce nuestros problemas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades como para encarar esa situación».

Las propuestas del Frente Cooperativo Mutual

En búsqueda de lo que entienden como autonomía, las y los integrantes del Frente Cooperativo Mutual presentaron una lista para diputados sin ser parte ni colectora de ninguna otra que incluyera candidaturas a gobernador ni tampoco a intendentes, senadores provinciales, presidentes comunales o concejales. «Conocemos de nuestras limitaciones y poder de fuego para cubrir los 19 departamentos de la provincia, haciendo un trabajo para dentro de los movimientos cooperativo y mutual y para afuera de cara a la sociedad», explica Rosas.

«Vamos a defender los intereses del sector cooperativo y mutual» -expone el candidato- «Desde ahí estamos proponiendo soluciones a la sociedad para muchos de los problemas: si hablamos del acceso al alimento a un precio justo tenemos que hablar de proveedurías; si hablamos de la necesidad de tener vivienda propia, tenemos cooperativas que se dedican a la construcción y también mutuales que pueden prestar ese servicio tranquilamente. Así podríamos incidir sobre un sinfín de cosas más que se presentan como necesidades de la gente».

También señala que «en una situación de crisis como la que hoy se encuentra el país, no vaya a ser que a cualquier loquito se le ocurra intentar gravarnos nuevamente con impuestos a las Ganancias o que pase alguna otra cosa peor».

En cuanto a la repercusión que recibió la postulación de la lista, Rosas precisa que «si no hubiésemos presentado esta lista, hoy no estarían hablando muchos dirigentes políticos de la agrupación que sea de lo que nosotros estamos haciendo. Así que creemos que hemos dado un paso importantísimo para el mutualismo y el cooperativismo y que no va a quedar acá. Nosotros, sea cual fuese el resultado del próximo 16, vamos a seguir trabajando para que este Frente Cooperativo Mutual siga creciendo y porque la decisión ya fue tomada, vamos a participar en política y lo vamos a hacer de esta manera».