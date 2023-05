Un frente de acción conjunta, por la soberanía alimentaria

Por Oscar Ruiz de Huidobro Federación de la Alimentación ‘Solidaridad y Autogestión’

26 de Mayo de 2023, CABA (Ansol). –La carne vacuna afectó con un 56% el aumento del precio de la compra del animal en pie. Si a eso le sumamos la cartelización de los subproductos; sobre todo, del cuero -que viene con una baja demanda- y de las menudencias, y que el pollo aumentó un 24%, el resultado es un aumento del 32% en la carne en el primer cuatrimestre de este año electoral. Todo esto, agravado con la licuación de los ingresos, que además baja la demanda.

En este marco, los carniceros no podemos absorber ese 56% de aumento del ganado el pie; por lo tanto, lo tenemos que llevar al consumidor final y agrava no solo las posibilidades de compra del pueblo, sino además las situaciones de nuestras plantas y ponen riesgo toda la producción autogestionada. Es una situación muy difícil, de un apriete económico que nunca habíamos vivido.

En este escenario, además, pareciera que para el Gobierno nuestro sector no existe: no solo nos ignoran en la discusión en la mesa intersectorial de carnes, entre el sector agroindustrial dominante y el Estado, sino que no hay ninguna medida que nos proteja ante la ofensiva patronal.

Hoy más que nunca, después casi un cuarto de siglo produciendo como sector cooperativo autogestionario sin patrón, aunque no nos tengan en cuenta para debatir la coyuntura y poner nuestros instintos de clase, para discutir con el sector agroindustrial dominante que viene por nosotros, seguiremos luchando como siempre.

Los obreros autogestionados seguiremos luchando para mejorar la relación de fuerzas. Seguiremos luchando, produciendo, comercializando e incrementando faena y bocas de expendio propias y articulando con los matarifes matriculados, con otros sectores como PYMES, con el Estado, con Confederaciones, con Federaciones, con sindicatos, con organizaciones sociales, con universidades, con colegios, con escuelas, con el campesinado de los pueblos originarios y con las familias productoras para conformar un Frente de Acción Conjunta y producir en lo rural y urbano, por una Soberanía Alimentaria que nos traiga comida a las mesas casi vacías.

En este camino vamos andando. Ese será nuestro único camino para producir y comercializar socialmente como sector autogestionario sin patrón. Pero sepan que si las patronales nos obligan a salir a las calles, allí estaremos defendiendo nuestros intereses y el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así será.