Francisco Echarren: «El cannabis es dinamizador de economías regionales»

14 de febrero de 2023, CABA (Ansol). –El presidente de la flamante Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), Francisco Echarren, explicó la importancia de la creación de la agencia, el futuro de la misma, el lugar del cooperativismo y pequeños productores. Aseguró que “el acceso barato al cannabis es justicia social”.

En referencia al papel de las cooperativas y pequeños productores, Echarren consideró en diálogo con Infobae: “El cannabis es un dinamizador de economías regionales y estoy convencido de que hay que ensanchar la base de la pirámide para incluir a este sector. Venimos a potenciar oportunidades. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) está observando la constitución de cooperativas con objeto cannábico”.

“Sergio Massa me pidió que esto dinamice las economías regionales y eso difícilmente se logre concentrando. Toda industria que no es regulada tiende a concentrarse. Esta Agencia tiene que encontrar equilibrios”, explicó el presidente de la agencia.

En el mismo sentido, agregó que “es positivo que venga inversión extranjera y se desarrollen y se generen puestos de trabajo. Es bueno que se desarrollen economías regionales. Y es bueno que el Estado piense en una industria donde garantice productos de calidad a un precio accesible en el mercado interno. Ese es el gran equilibrio que tenemos que encontrar”.

A fin de lograr el equilibrio mencionado, Echarren mencionó que “hay que idear un proceso burocrático ágil, que no sea una traba para nadie. Hay que generar alivios fiscales e incentivos con créditos blandos. Todo eso está en la cabeza del ministro Massa y en los próximos meses él irá anunciando. Es una gran oportunidad para Argentina”.

“Se está discutiendo el rol del cannabis en el código alimentario, en la industria farmacológica y medicinal, en la de la cosmética”, señaló el abogado, y añadió: “El cannabis no es sólo una industria, este proceso tuvo una participación popular muy fuerte”.

En lo que refiere al futuro, aseguró que “el cannabis es justicia social. Argentina va a ser líder pronto en la región. A nivel global la industria del cannabis ya supera la del vino así que imagínese el desarrollo privado que esto va a tener”.

“Si Argentina es una sociedad progresista, no es gorila. Hemos sido ejemplo mundial desde el divorcio, el aborto o el voto femenino. ¿Por qué no lo vamos a hacer con el cannabis recreativo?”, expresó respecto al uso recreativo, “creo que en la medida que el Estado pueda regular, ordenar y pueda incentivar la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial se abre el camino para dar la discusión del uso adulto. Pero no es hoy el momento”.