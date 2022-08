Fernández entregó viviendas en Chaco y destacó una cooperativa lechera

12 de agosto de 2022, CABA (Ansol).– El presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la localidad chaqueña de Villa Ángela, donde encabezó la entrega de 100 viviendas en el marco del Programa Casa Propia-Construir futuro, recorrió obras de pavimentación y visitó a la cooperativa lechera “Tambo Chaqueño”.

La Cooperativa Tambo Chaqueño está conformada por 15 trabajadores y trabajadoras de distintas zonas de la provincia y forman parte del programa Potenciar Trabajo. El presidente fue acompañado por la secretaria de la cooperativa, Viviana Mindolacio, el vicepresidente del Instituto Agricultura Familiar y Economía Popular, Osvaldo Chiaramonte, el ingeniero de alimentos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Daniel Chiesa, y el dueño de Yatasto, Luciano Di Tella, la firma que capacitó a los trabajadores y trabajadoras.

Tambo Chaqueño tiene una planta donde producen ricota, queso y dulce de leche, pertenece al gobierno provincial, que otorgó el espacio en manera de comodato a la cooperativa. Se dedican a producir para los mercados de proximidad en Villa Ángela y tienen el objetivo de llegar a los pueblos del sudoeste Chaqueño.

Durante el acto, Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional hace todos los esfuerzos necesarios para “resolver el problema inflacionario“, contexto en el que defendió su decisión de mantener abiertas las paritarias para que los salarios no pierdan poder adquisitivo.

“Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que, además, no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo; nosotros no nos damos cuenta, pero nos ha tocado vivir un tiempo muy ingrato“, subrayó el jefe de Estado.