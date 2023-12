FEMUCOR cerró el año con proyecciones estratégicas con el nuevo Ministerio de Cooperativas y Mutuales

29 de diciembre de 2023, CABA (Ansol) – Se realizó el cierre de año de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) en la sede social de la mutual MAS en la ciudad de Córdoba, en el que hubo contenido político y proyecciones para los próximos cuatro años a partir de alianzas estratégicas con el nuevo Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia.

La reunión fue presidida por Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y FEMUCOR, y asistieron Martin Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Raúl Paolasso, presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, así como autoridades y representantes de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Federación de Cooperativas Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), entre otros referentes del sector.

Al comienzo hubo sesión de la Junta de Gobierno y luego hubo reunión de invitados especiales con el ministro Martin Gill, que inició con una ronda de presentaciones de los dirigentes de varios territorios del país para luego debatir acerca del momento que está atravesando el mutualismo argentino.

Según señaló Alejandro Russo, “tiene el sector un deber histórico de hacer exitoso el nuevo ministerio, no solo por Córdoba, sino que el país tiene los ojos puestos en esta iniciativa inédita que viene a rescatar y darle un rango ministerial a un sector presente en Argentina desde hace más de 150 años y que ha permanecido como parte fundamental en la realidad de cada comunidad, allí donde el Estado muchas veces no llega y al mercado no le interesa”.

Además, hubo presencia de autoridades del Banco de la Provincia de Córdoba, lo que permitió que se abran las puertas a un trabajo consensuado para utilizar recursos en el desarrollo de las comunidades. El presidente del banco, Raúl Paolasso, expresó en referencia al gobernador Martin Llaryora: “Hay un punto de confluencia en las ideas, los objetivos se comparten y las voluntades se suman en esta etapa auspiciosa, donde los esfuerzos de cada uno marcarán seguramente logros y éxitos compartidos”.

El evento concluyó con palabras del flamante ministro de Cooperativas y Mutuales, Martin Gill, quien manifestó: “En momentos de dificultad, el gobernador ha planteado que la comunidad cordobesa tiene variables de organización, y lo que tenemos que ver como Estado es cómo los acompañamos, sentándonos con cada uno de los sectores del mutualismo y el cooperativismo”.

“Hoy tenemos una enorme oportunidad que, frente a esta realidad, la decisión política del gobernador y la experiencia de este sector se transforman en un diálogo necesario para buscar nuevos horizontes y nuevas herramientas”, concluyó Gill.