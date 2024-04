La FAO destacó a la Cooperativa Obrera por su agenda urbana alimentaria

(ANSOL).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Cooperativa Obrera presentaron un informe conjunto donde se destacó a la entidad como un actor clave en el abastecimiento de comida en las localidades donde tiene presencia, y su capacidad para dar respuesta a los desafíos de implementación de una agenda urbana alimentaria.

La presentación del documento se hizo en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca, y contó con la participación de Federico Susbielles, intendente de ese municipio; Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); autoridades de la Cooperativa Obrera y de la FAO, así como referentes claves de la economía solidaria a nivel internacional y local.

En diálogo con ANSOL, Sergio Alcalá, responsable de prensa de la Cooperativa Obrera explicó cómo nació este contato con la FAO: «Diariamente hacemos cosas que tienen que ver con valores y principios de la cooperativa, y que son acciones ambientales y de recuperación de alimentos«. Así, en el año 2022 se hizo una reunión en Paraguay donde autoridades de la cooperativa fueron a exponer sobre el programa Aliemntos Solidarios, y que a la FAO le llamó la atención.

«El programa permite recuperar, via voluntarios que en su mayoría son jubilados de la entidad, la comida que no es comercializable porque se borró el código de barras o se abolló el embase o se rompió, y no se puede comercializar pero sí son comestibles«, explicó Alcalá. Esa mercadería se clasifica y en vez de tirarse, se recupera. «Se trata de un 4 por ciento de los alimentos que produce la Cooperativa Obrera, que parece ser chico pero en materia de dinero es mucho, y todo eso se dona a entidades de bien público, que en Bahía Blanca son 50 instituciones y ahora estamos replicando este programa en otras localidades donde tenemos presencia«, indicó.

Pero además, la entidad posee más de 1.400 productos bajo el paraguas de sus 5 marcas propias que están presentes en sus supermercados. Algunos de estos productos son elaborados en establecimientos propios y muchos de ellos a través de proveedores, dando prioridad a cooperativas y Pymes regionales a las cuales se les confía la fabricación y el desarrollo de las marcas.

«Todo esto le llamó la atención a la FAO y empezó a hacer auditorías en la cooperativa para ver cómo operamos en materia de medio ambiente, en la elaboración de los alimentos, en la metodología diaria, y que va en línea con lo que la FAO pregona«, comentó Alcalá. De esa forma, se llegó a un acuerdo y el organismo internacional presentó este documento.

La importancia de la trayectoria de la Cooperativa Obrera

En el acto de presentación, María Laura Escuder, oficial de Programas de la FAO, sostuvo que “la Cooperativa Obrera tiene una larga trayectoria, desempeñando un rol activo en áreas de la economía social» y que «por esta razón se tomó a esta entidad como estudio de caso en el marco de la agenda urbana alimentaria, no solo para el escenario nacional, sino para toda la región de América Latina y el Caribe, que se propone abordar los complejos procesos sociales, económicos, políticos, medioambientales y culturales que se encuentran interconectados, y sus consecuencias para los sistemas alimentarios”.

La oficial de Programas de la FAO explicó que «el documento que presentamos revela la experiencia de la Cooperativa Obrera como agente de cambio, dentro del contexto que la rodea, ya que su trabajo no solo es de cara a los asociados y consumidores, sino hacia atrás en la cadena de valor, llevando adelante diversas iniciativas para promover sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes, a través de dietas saludables”.

Héctor Jacquet, gerente general de la Cooperativa Obrera, dejó un mensaje final que contrasta con los tiempos que corren: «frente a los que plantean que la producción mundial es adecuada siempre y cuando solo se tenga en cuenta la competitividad, también estamos quienes pensamos que con solidaridad, cooperación y fraternidad podemos llevar adelante un mundo que merece ser vivido».