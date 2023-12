Estrategias comunes para enfrentar el ajuste

Por Lorena Putero Economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO)

A partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación, se avizora un cambio fuerte en las políticas económicas. Si bien no podemos definir con exactitud los cambios, algunos anuncios nos dan un horizonte. El anuncio de Nicolás Caputo como ministro de Economía, quien es el mismo que estuvo Mauricio Macri y contrajo un fuerte endeudamiento, o la idea de frenar la obra pública para reducir el gasto, nos hablan de una vuelta al modelo neoliberal.

A partir de estos datos, se entiende que podemos ir hacia una recesión. Quienes nos estarán gobernando a partir del 10 de diciembre afirman qu la inflación se debe a la emisión, por lo cual esperan que con la reducción del gasto público se frene la inflación. Quienes no compartimos dicho análisis creemos que bajar el gasto puede provocar una recesión y mantenerse la inflación porque ésta ya está en el cálculo de los argentinos a la hora de realizar transacciones. Por ejemplo, quienes alquilan planean aumentos sin esperar el dato de inflación, sino mirando lo que pasó el mes o meses anteriores. Incluso, comienzan a admitir la posibilidad de estanflación (inflación con recesión).

Ahora, la pregunta es qué podemos hacer desde la economía social, solidaria y popular. Primero reconocer cual es nuestro lugar en la economía, nosotros no imponemos precios en el mercado y no somos especuladores. Nosotros somos tomadores de precios del mercado y esto nos obliga a incorporar el aumento que están teniendo nuestros insumos, no para especular, sino para no perder ante otros aumentos y poder seguir trabajando.

La segunda cuestión es cómo lo hacemos. Desde el CESO recomendamos mucho que las cooperativas fortalezcan todo lo que son los sistemas de información; es decir, estar atentos a la actualización de costos -si antes lo hacíamos cada seis meses, debería ahora ser mensual-. Si no tenemos analizados nuestros costos, empezar a hacerlo, analizarlos como se pueda, preguntarnos qué podemos mejorar allí. No se trata de análisis teóricos, sino de estrategias que tenemos que fortalecer en esta coyuntura

Además, fortalecer las estrategias comunes, tanto en las compras como las ventas, como en los circuitos de comercialización. Enfocarnos mucho a las estrategias comunes porque de concretarse todos los despidos, la apertura comercial y todo lo que propone este nuevo Gobierno, podríamos estar rápidamente ante una caída de la demanda, de las ventas, que nos va a afectar. Por eso mismo, si estamos en contacto y sistematizamos nuestra información, podremos estar un poco más preparados para enfrentar el ajuste.