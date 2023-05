«En muchos lugares del interior no habría nada si no estuviera el cooperativismo y mutualismo», dijo el intendente de Córdoba

3 de Mayo de 2023, CABA (Ansol) – El intendente de Córdoba y candidato a la Gobernación por esa provincia, Martín Llaryora, encabezó este viernes una jornada de trabajo junto a federaciones que nuclean a 205 cooperativas eléctricas y de servicios públicos y a 270 mutuales cordobesas. En el encuentro se habló de las inversiones para que cada vez más hogares y familias del interior tengan acceso a los bienes básicos que proveen estas entidades.

«Venimos trabajando desde hace ocho meses en la conformación de una propuesta para la ejecución de obras y el incentivo de las actividades que cooperativas y mutuales desarrollan en toda la geografía provincial, en una verdadera alianza estratégica con el sector cooperativo”, explicaron fuentes cercanas a Llaryora.

Los mismos voceros aseguraron que en la reunión con el candidato a Gobernador de Córdoba, se avanzó «en el diseño de la propuesta de Hacemos por Córdoba, aprovechando las grandes obras de infraestructura que posibilitaron la llegada de servicios públicos básicos a los pueblos y localidades, como son las redes de gas natural, fibra óptica, energía eléctrica, red cloacal y agua potable”.

El próximo paso de esa propuesta es «avanzar ahora en las conexiones de la llamada ‘última milla’, lo que supone pasar a la última etapa y dotar efectivamente de estos servicios a los hogares y familias del interior. Para conseguir, avanzaremos en convenios de trabajo con las cooperativas, mutuales y demás prestadores locales, instrumentando esquemas de financiamiento, así como la colaboración de los municipios y comunas y el seguimiento de las obras en todas las etapas”.

Del encuentro con Llaryora participaron Luis Castillo, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor); Omar Marro, quien preside la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos en Córdoba (FACE Córdoba), y Alejandro Russo, quien encabeza la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (Femucor).

El Intendente disertó en la segunda mega convención de Cooperativas y Mutuales Escolares

Llaryora reconoció la importancia del movimiento mutualista en el desarrollo de los pueblos y ciudades de Córdoba: “Defender las cooperativas y mutuales es defender a nuestra gente. En muchos lugares del interior, si no estuviera el cooperativismo y el mutualismo, no habría nada. Así de simple”.

Además, en la convención realizada el 19 de abril pasado, Llaryora explicó que “cuando no hay negocio para las empresas, cuando no hay número, no hay servicio”, y es allí donde las iniciativas del cooperativismo y el mutualismo aseguran el acceso a servicios y prestaciones que de otra forma no llegarían a los habitantes. “De tal manera que las cooperativas y mutuales son esenciales en cada una de nuestras comunidades. Si no entendemos eso como dirigentes, no estamos entendiendo nuestra provincia”, remarcó.

Y cerró: «a muchos pueblos y parajes del interior es imposible pensarlos sin la cooperativa y sin la mutual».