En 2021, las cooperativas exportaron por casi 4 mil millones de dólares, el valor más alto en seis años

30 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol). –La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentaron a principio de este mes el Programa Cooperativas al Mundo, con el que la Cancillería busca potenciar el perfil exportador de las asociaciones de trabajadores.

La noticia trascendental de este nuevo programa es que en 2021 la participación de las cooperativas en el total de lo exportado por el país llegó al valor más alto en seis años, con un 4,9 por ciento, frente al 3,4% registrado en 2020, el 2,7% de 2019, el 2,4% del 2018, el 3,4% del 2017 y el 3,5% del 2016.

Los datos se desprendieron del informe del monitor de exportaciones, que confirmó que en el año 2021 las cooperativas argentinas exportaron por 3.856 millones de dólares. Hubo un total de 54 asociaciones que hicieron despachos en la aduana y el maíz en grano fue el producto más exportado el año pasado, llegando a U$S 1.035 millones.

Los principales destinos de las exportaciones de las cooperativas fueron China (U$S 943 millones), Vietnam (U$S 431 millones), Brasil (U$S 197 millones) e India (U$S 192 millones). Y se espera que en este 2022 la participación de las cooperativas siga creciendo.

De hecho, desde Cancillería aseguraron a Télam que para este año y de la mano de una dinámica que comprende a todas las exportaciones del país, la cifra será aún más alta y la meta es incrementar entre un 5% y un 10% el número de cooperativas que exportan.

Las pequeñas cooperativas exportaron por 65 millones de dólares

Vale recordar que el Monitor de exportaciones del cooperativismo 2021 también destacó el rol que tienen en el comercio internacional las pequeñas asociaciones, consideradas estas las que tienen ventas inferiores a U$S 10 millones.

En ese sentido, se destaca que se concretaron despachos al exterior por más de 65 millones de dólares gracias a un total de 50 pequeñas cooperativas que operaron durante el 2021, mismo número activo que en 2020 y una más que 2019.

Mandarinas, aceites esenciales de limón y yerba mate fueron los productos que más crecieron en términos de valor exportado en 2021, teniendo a su vez un incremento significativo contra 2019. Y los destinos principales fueron Italia, Estados Unidos, Filipinas y Chile.