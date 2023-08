Elecciones 2023: las propuestas de los precandidatos para las cooperativas de trabajo

Las propuestas para el asociativismo no abundan en la campaña electoral 2023. Un repaso por las promesas y definiciones para el sector por parte de Bregman, Solano, Escobar, Grabois, Massa, Moreno, Larreta, Bullrich y Milei.

8 de agosto de 2023, CABA (Ansol) – Se vienen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y ANSOL analizó qué lugar dieron los 9 precandidatos a Presidente a la agenda de las cooperativas de trabajo en particular y la Economía Social en general, el universo que tiene más de 20 mil entidades vigentes en todo el país con 350 mil trabajadores, según fuentes oficiales. Estos números crecen exponencialmente si se suman programas sociales como el Potenciar Trabajo (1.268.044 titulares).

En la agenda política de los últimos días, salvo dos candidatos, en el resto de los postulantes poco se habló de la agenda del cooperativismo (que tiene como reclamos el efectivo cumplimiento del sistema de ART o acceder a los beneficios que perciben las Pymes). Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el eje planes o programas sociales, que inyecta ingresos a la Economía Social de la Argentina.

Uno de los precandidatos de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, aseguró en su sitio oficial que si es presidente va a «reconocer a la economía popular como un modo de trabajo genuino, ambiental y socialmente positivo» y que va a «promover la ampliación de los derechos laborales y de la seguridad social a todos sus trabajadores para alcanzar a gran escala proyectos productivos comunitarios, en el marco de una economía plural donde el acceso al trabajo sea un derecho universal».

Su competidor en la interna de UxP, el ministro de Economía, Sergio Massa, recién este domingo presentó una propuesta en la que le habló directamente al cooperativismo y al universo de la Economía Social. Fue cuando prometió ante los movimientos sociales el monotributo productivo, una reivindicación que el sector viene impulsando desde la pandemia y que busca formalizar a los trabajadores organizados en cooperativas. «Sabemos que se trata de laburantes sin derechos, que se merecen tener obra social, seguro de riesgo de trabajo y aportes jubilatorios», dijo.

Elecciones 2023 – Propuestas de los candidatos para cooperativas

Por su parte, Jesús Escobar, precandidato de Libres del Sur, planteó que «fortalecer las pymes y los emprendimientos de la economía popular son el camino principal. Debemos apuntalarlos, apoyarlos, contribuir a extenderlos y mejorar su productividad para volverlos competitivos». Luego, el resto de los precandidatos a presidente no publicó ni anunció ninguna propuesta concreta en materia de cooperativismo o beneficios para el sector asociativo. Sin embargo, existen matices.

Por ejemplo, dentro del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), donde la precandidata a presidenta Myriam Bregman en su plataforma política destaca que «uno de los sellos de nuestras listas es que es la única donde las gestiones obreras son protagonistas, quienes ocuparon las fábricas contra los cierres y despidos masivos, también ‘ocuparon’ las candidaturas en muchos distritos». Su competidor en las PASO, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, dice que va a terminar con «las precarizaciones flexibles» por parte de los Gobiernos con «las cooperativas de trabajo que, sin ninguna ayuda estatal, son obligadas a sobrevivir con ingresos mínimos y en condiciones de trabajo brutales«.

Al momento del cierre de esta nota, tanto los precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, como el principal nombre de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti; su par de Principios y Valores, Guillermo Moreno; y el candidato a presidente de Avanza Libertad, el ultraderechista Javier Milei, no esbozaron algún plan para el sector cooperativo en los años venideros.

Elecciones 2023

Planes sociales, una extraña coincidencia entre los candidatos

Todos los precandidatos a presidente coinciden en que terminar con los planes sociales a poco de asumir generaría un contexto de crisis social difícil de contener. En base a los datos recolectados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Antes de que surja alguna duda sobre el tema y en la antesala de la elección, Massa dijo: «mañana vamos a dar una muy buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios» de planes sociales. Grabois, por su lado, propone que haya un Salario Social Complementario para los sectores más organizados y competitivos de la economía informal.

Según relevó en las últimas horas el diario La Nación, Larreta pone el foco en hacer cumplir la contraprestación y en eliminar la intermediación de los movimientos sociales con lo que buscaría, a su vez, reducir los cortes de calle. Bullrich enfatiza la necesidad de hacerlos complementarios con el empleo para evitar un «congelamiento» de la situación de dependencia. «En cuatro años, la argentina va a estar toda trabajando», sostiene.

Milei, en su plataforma electoral, planteó que quiere que «quede bien clara una cosa: los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios; por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a ellos. Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y el bienestar, la eliminación de la asistencia social es un crimen«.