Elbio Laucirica es el nuevo presidente de Coninagro: «El cooperativismo es el reservorio de los principios y valores»

17 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). –La Asamblea de Coninagro se desarrolló en la sede de la entidad y presentó a las nuevas autoridades de la institución. El ingeniero agrónomo y productor cooperativista de Rauch, Elbio Laucirica, fue electo presidente de Coninagro, en remplazo del saliente Carlos Iannizzotto.

En el acto, estuvieron el secretario de Agricultura Juan José Bahillo; el jefe de Gabinete de la cartera, Juan Manuel Fernández Arocena; el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires, Carla Sain. También estuvieron dos expresidentes de la entidad presentes: Carlos Garetto y Egidio Mailland.

«Esta nueva gestión es en realidad una continuación. Ya llevamos un año y pico en conjunto con Carlos Iannizzotto compartiendo la presidencia y vicepresidencia», expresó Laucirica y continuó: «En orden de prioridades, estamos insistiendo básicamente en tres puntos: uno es la inflación, otro es la inseguridad y, finalmente, la alta carga fiscal que tenemos. Proponemos una reforma tributaria integral y poder de esta manera abordar estos tres temas, que son claves dentro de la parte fiscal».

Laucirica se refirió también a medidas económicas del Gobierno como el «dólar soja«. «A algunos productores les puede servir y en buena hora que le sirva. Pero no son las soluciones definitivas. Necesitamos soluciones definitivas que encausen con políticas de Estado y acuerdos que trasciendan los tiempos, las políticas y los gobiernos», enfatizó.

Laucirica rescató también el espíritu cooperativo. «Nos asociamos para buscar soluciones a nuestros problemas y el cooperativismo ha sido una muestra de reservorio de principios y de valores. Ha sido una muestra esta asamblea, que es lo que hacen las cooperativas todos los años: rinden cuentas. Todos los asociados pueden venir y escuchar si ganamos plata, si no, qué hicimos, qué no; incluso, tienen también una cosa maravillosa: si no les gusta cómo gestionamos nuestras cooperativas, pueden presentar su propia lista y acceder ellos a la gestión».

Ante la consulta de ANSOL sobre el rol de Coninagro en relación con las elecciones del año próximo, el flamante presidente respondió: «Tenemos una norma desde hace cinco campañas electorales y es la de presentarles a los candidatos lo que llamamos nosotros ‘el campo y la política’. Expresamos cuál es el punto de vista de Coninagro y el cooperativismo, cuáles son las realidades que vemos en el tema de educación, el arraigo, la forma en que los jóvenes puedan acceder a la tierra; en todos estos sistemas que son trascendentes en la calidad de vida a nivel exterior en términos rurales».

En el mismo sentido, continuó: «Son justamente estos pilares los que nosotros vamos a transmitir y seguramente este año lo vamos a hacer con todos los candidatos que haya porque creemos que eso es lo que necesitamos, que se comprometan los políticos en un plan de gobierno que nos ayude a todos».