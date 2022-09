El Triunfo: rumbo al 100% de cobertura de internet por fibra óptica

La Cooperativa de Electricidad El Triunfo Ltda., perteneciente a FECOOSER, avanza hacia el 100% de cobertura de internet por fibra óptica en la localidad del partido de Lincoln, gracias a un proyecto de Aportes No Reembolsables de ENACOM.

13 de septiembre de 2022, CABA (Ansol).- A partir del trabajo de la Cooperativa de Electricidad El Triunfo Ltda., la localidad del mismo nombre que pertenece al partido de Lincoln (Pcia de Bs. As) alcanzará el 100 por ciento de cobertura de Internet por fibra óptica a fin de año.

«Lo estamos terminando con un subsidio de Aportes No Reembolsables (ANR) de ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) que financia el 80% de la obra, y creemos que a fin de año ya estaremos cubriendo toda la localidad», explicó Germán Urrutigoity, encargado administrativo de la cooperativa, en diálogo con ANSOL.

Sobre la importancia del servicio, añadió: «La cooperativa no prestaba servicio, cuando decidimos hacerlo, encaramos la obra con fondos propios y hacemos el tendido en gran parte de la localidad, lo inauguramos en diciembre de 2019, después nos agarro la Pandemia de por medio, y ahora estamos en 200 y pico de usuarios; recién ahora estamos reactivando y haciendo conexiones nuevas, para nosotros es un servicio nuevo y con un potencial enorme».

Cooperativa de Electricidad El Triunfo es una de las asociadas a la Federación de Cooperativas de Servicios de la Provincia de Buenos Aires (FECOOSER) nacida en 1964 y cuenta con un personal de menos de diez personas, distribuidas entre personal administrativo, maestranza y personal de redes o servicio técnico. La entidad presta servicios de agua potable, alumbrado público, energía eléctrica, sepelios, TV por cable y ahora Internet por fibra óptica.

Los nuevos proyectos de El Triunfo

La cooperativa se encuentra desarrollando dos importantes proyectos para la localidad: el cambio de la línea de cable que pasará de 13,2 a 33kw y la creación de dos pozos de agua nuevos. En el primer caso, el cambio fue propiciado a partir de la creación de un Parque Solar de 500 Kw construido sobre la ruta 50 que permitió combatir la deficiencia energética. «Este proyecto va a permitir que se instalen un montón de empresas e industrias y podamos darles energía, cosa que hasta hoy no se podía», refirió Urrutigoity.

Con respecto a los pozos de agua, es una obra licitada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As, que no se realizaba desde 2003, hace casi 20 años.

El Triunfo

La localidad de El Triunfo pertenece al partido de Lincoln en la Provincia de Buenos Aires. Fue fundada en 1909 y cuenta con 1543 habitantes según el último Censo Nacional (2010). Se encuentra a 346 km de la CABA.