El primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado finalizó con una Federación en el horizonte

31 de marzo de 2023, CABA (Ansol). –El 30 y 31 de marzo más de 250 personas participaron del primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado. Más de 150 asistentes son integrantes de 65 cooperativas de trabajo que brindan servicios de cuidados en 18 provincias. Principalmente, están dedicadas al cuidado de personas adultas mayores. Estuvieron también presentes aquellas que se orientan a infancias y a personas con discapacidad. El evento se realizó en Puerto Madryn y la institución anfitriona fue la Universidad de Chubut.

Entre las principales conclusiones del encuentro de dos jornadas, «se quedó en conformar una Red de Cooperativas de Cuidado, con el fin de convertirse en una Confederación. Se acordó un próximo encuentro con sede en Mar del Plata para el año que viene y en trabajar en conjunto las resoluciones de las comisiones, ordenando las tareas y con intercambio de saberes», contó Zaida Chmaruk, vocal de INAES y una de las organizadoras del encuentro, en diálogo con ANSOL.

Desde la organización, destacaron que el encuentro se dio en un contexto donde «el cuidado cobra cada vez más centralidad, tanto por ser un derecho como por su importancia para revertir las desigualdades de género» y que «las cooperativas adquieren una relevancia particular por la forma en que organizan el trabajo y prestan el servicio».

En ese marco, en los paneles de apertura se expuso el estado de avance de dos proyectos de ley de «régimen laboral de las personas que ejercen cuidados domiciliarios y/o polivalentes» (presentado y expuesto en el encuentro por la diputada nacional Mónica Macha) y el referido a un sistema integral de políticas de cuidado «Cuidar en Igualdad» (presentado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación).

Chmaruk explicó a este medio que «las conclusiones se pasan a las participantes para hacer modificaciones de acá a 15 días y esa será la hoja de ruta de trabajo. Hay ahí muchos temas planteados vinculados a los marcos normativos y a las problemáticas del sector como la necesidad de una Ley de Cooperativistas de Trabajo».

«El gran universo de cooperativistas de cuidado son mujeres, con lo cual se da una doble precarización. Las cooperativistas no son ni autónomos ni están relación de dependencia; no tienen seguros, no hay licencias y otra serie de cuestiones ligadas a la seguridad laboral», indicó Chmaruk.

La palabra de las protagonistas del Encuentro de Cooperativas de Cuidado

Las cooperativas de mayor trayectoria (como Sol.tre.cha de la provincia de Chaco, fundada hace más de 20 años) contaron el camino recorrido desde sus inicios hasta el día de hoy, donde quedó de manifiesto la necesidad de avanzar en la integración de las cooperativas del sector. También se expuso la importancia de generar e implementar y profundizar políticas públicas que fortalezcan al sector cooperativo de cuidados, como viene realizando la Incubadora de Cooperativas de Cuidados del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Una parte importante del encuentro se basó en los talleres, en los cuales los y las cooperativistas discutieron e intercambiaron sobre diferentes ejes: Problemáticas de la gestión diaria de las cooperativas; Marco normativo y política pública; Integración y Redes y Cuidado de las y los cuidadoras/as. Los talleres fueron altamente participativos, trabajándose en pequeños grupos que permitieron el intercambio de experiencias, saberes y desafíos, lo que permitió arribar a conclusiones que fueron sistematizadas y compartidas en plenarios y son la base para la elaboración de un documento colectivo que se publicará próximamente.

Algunas demandas surgidas en ellos tienen que ver con la necesidad de reconocer el cuidado como un trabajo y la visibilidad del sector cooperativo, con sus especificidades, en las políticas de cuidado: se trata de experiencias autogestivas, donde no hay separación entre empleadores/as y trabajadores/as, y donde los ingresos de sus asociados/as provienen de los pagos que realizan quienes contratan el servicio (principalmente las familias). Esto se vincula con otra demanda histórica del sector: la necesidad de una ley específica de cooperativas de trabajo.

«El encuentro fue sumamente emotivo y valorado por permitir avanzar en el crecimiento de estas organizaciones, sus redes, y continuar tejiendo estrategias que democraticen el Derecho al Cuidado y reconozcan a las Cooperativas en esta tarea», remarcaron desde la organización. Sobre el final, se propuso casi por unanimidad que el Segundo Encuentro Nacional, en 2024, se desarrolle en la Ciudad de Mar del Plata.

El Comité organizador estuvo conformado por la Universidad del Chubut, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional de Quilmes, Municipalidad de Puerto Madryn, Gobierno de la Provincia del Chubut, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES, Incubadora de Cooperativas de Cuidados de INAES, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina – FECOOTRA, Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados – CONARCOOP, Red Nacional de Cooperativas de Cuidados.

Han adherido y apoyado la Confederación de la República Argentina- COOPERAR, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados- FACTA, Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos- FECHCOOP, Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud- FAESS, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Municipalidad de El Hoyo, Asociación de Abogadas y Abogados de Bs. As. A su vez, el evento ha sido declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn, de Interés Legislativo por la Provincia de Chubut, de Interés Cooperativo y Mutual por el INAES, declarado de Interés por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y por la Cámara de Diputados de la Nación.