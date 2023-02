El Movimiento Evita presentó La patria de lxs comunes, su partido político dentro del FdT

24 de febrero de 2023, CABA (Ansol). –Dirigentes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y más organizaciones populares realizaron este viernes un acto para presentar La Patria de lxs Comunes, partido político al interior del Frente de Todos, con el objetivo de “llevar a los barrios populares al Congreso y los municipios”, según definieron.

La actividad, lanzada en el 77mo aniversario de la victoria electoral de Juan Domingo Perón en 1945, estuvo marcada por definiciones de Emilio Pérsico -líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social nacional-, Daniel Menéndez -coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación- y Patricia Cubría -diputada provincial en campaña por la intendencia de La Matanza-, entre otros referentes sociales y políticos.

Respecto del nombre del nuevo partido, un documento que circuló durante el acto afirma que “los movimientos populares de la Argentina tenemos vocación de hacer converger todas las luchas contra el neoliberalismo y poder ir más allá del agotamiento del progresismo. El horizonte de estas luchas, en el mundo entero, es lo común”. A su vez, continúa el documento en otro pasaje, “la sociedad se construye gracias a la potencia del pueblo, en su capacidad de producir lo común”.

Emilio Pérsico abrió la presentación al asegurar que “hemos caminado mucho, nos hemos metido en barrios muy difíciles, y fuimos a militar con los últimos de la fila. Es tiempo de que demos un paso más y empecemos a construir entre todos la expresión política de esto”.

Sobre el momento económico y social, Pérsico extendió su diagnóstico del presente: “Creemos que también la política nos debe mucho. Cuando se murió Perón, el 80% de los trabajadores tenían derechos. Estaban registrados. Y la pobreza era del 8%. Y durante toda la vida política de Perón la pobreza no llegó a dos dígitos. Hoy tenemos el 52% de pobreza, y (el Papa) Francisco dijo que eso es culpa de las malas políticas, de los malos programas y de los malos políticos. Acá lo que venimos a intentar es renovar la política. Una nueva expresión política desde abajo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener el mismo resultado y la Argentina cada vez está peor”.

Daniel Menéndez, por su parte, tomó el micrófono para delimitar la posición de las organizaciones sociales que ahora integran La Patria de lxs Comunes. “En estos tres años del Frente de Todos, hay un límite de la política del parche, en una Argentina que se desarrolla mal, con exclusión, sin trabajo y que condena a millones de argentinos a vivir en los márgenes. Estamos cansados de que nuestra militancia esté asociada al parche. Por eso la construcción de nuestra herramienta política tiene que ver con construir un proyecto de país que nos permita empujar hacia adelante las utopías y lo deseables”.

La presentación del partido del Movimiento Evita.

El dirigente de Barrios de Pie precisó también la postura respecto al escenario electoral del oficialismo. “Nosotros queremos fortalecer el Frente de Todos, pero no de cualquier manera. Fortaleciendo el territorio, discutiendo y que eso abra los espacios de participación. Si la discusión es política no se resuelve en una mesa con dirigentes, se resuelve abriendo la participación y mejorando las condiciones de vida”.

Por último, aseguró que los allí presentes se van “a romper el lomo para darle una victoria a nuestro pueblo” en las próximas elecciones.

La participación de Patricia Cubría generaba expectativa, a partir de su campaña, ya en curso, para disputar en internas la candidatura a la intendencia de La Matanza. En ese contexto, la diputada provincial tomó la palabra. “Nacimos por un modelo de Estado que se retiró de sus responsabilidades del bien común y ahí empezamos un camino de reparaciones sociales, que significó generar trabajo, permitir el acceso a la salud. Y nos dimos cuenta que resolver esos problemas de los últimos de la fila nos dio esa gimnasia para resolver esos problemas de conjunto”.

Precisó que esta experiencia “la vemos cuando pudimos llegar a ganar en la Municipalidad de Moreno -en referencia al mandato aún en curso de Mariel Fernández, dirigenta del Movimiento Evita-. No especulamos en el individualismo, tenemos la vocación de servicio, y hemos ganado mucha experiencia como para decir que cuando unimos experiencia social con las herramientas del Estado, transformamos el bien común”.

Confirmando su intención de ser candidata, aseguró que “vamos a construir una Matanza honesta, digna, con trabajo y con un Estado que haga lo que tiene que hacer, que es dar respuestas a lo que nuestra sociedad demanda, que es vivir con justicia y poder trabajar en paz”.

Un poco después, Pérsico enfrentó las preguntas de la prensa. En ese contexto, aseguró que “sueña con un país sin planes sociales”, a la vez que afirmó que, en el plano electoral, “cuando miramos al otro lado -en referencia a Juntos por el Cambio- nos une el espanto”.

A pesar de afirmar que ve en Axel Kicillof la opción más firme de cara a la gobernación bonaerense, tanto él como el resto de los referentes de La Patria de lxs Comunes evitaron precisiones sobre candidaturas. “Nosotros otras veces hemos tenido candidatos. Hoy no, no nos referenciamos en ningún candidato, estamos intentando buscar unidad y vamos a apoyar al candidato que esté en mejores condiciones de ganar, tenemos que poner todos los esfuerzos en ganar. No queremos volver más a lo terrible que fue el período macrista. Y creemos que es posible encontrar un candidato, y si no, hay que ir a las PASO”, completó Pérsico en referencia a las candidaturas presidenciales del Frente de Todos.

La presentación del partido del Movimiento Evita.

Propuestas del Evita para el cooperativismo

Jonathan Thea, secretario general del Movimiento Evita CABA y jefe de Gabinete en el INAES, es uno de los armadores del partido y dialogó con ANSOL respecto a la plataforma del flamante partido respecto al cooperativismo y mutualismo. Explicó que “hay un plan de una nueva figura legal para el trabajador cooperativo.Tenemos una realidad de entre 6 y 8 millones de trabajadores que se encuentran realizando su trabajo por fuera de la formalidad y en ese marco, para lograr que ese conjunto estén registrado y tenga derechos, hay que tener una batería de propuestas”.

Entre ellas, Thea explicó que “el monotributo social es una opción, y la cooperativización es otra de las opciones que planteamos con mucha fuerza porque eso permite que los trabajadores agrupados puedan formalizarse e insertarse en la economía formal. Es un mecanismo que desde que asumimos en el INAES venimos desarrollando”.

“Las cooperativas son un formato muy loable, en cada provincia hay una cooperativa brindando servicio, hay un mundo que hay que explorar, es un formato solidario, con inclusión y que genera riquezas”, puntualizó el referente del Movimiento Evita.