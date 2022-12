El Gobierno busca crear una empresa estatal de software: la opinión de las cooperativas de tecnología

26 de diciembre de 2022, CABA (ANSOL).- El Gobierno Nacional avanza en la creación de una empresa nacional de software con un modelo similar al de Arsat e Invap, con el objetivo de tener una respuesta rápida y efectiva ante las soluciones que necesita el sector público para mejorar su funcionamiento. La reciente información fue confirmada por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk y despertó la atención de pequeñas empresas por significar una oportunidad de contrataciones.

«La idea de conformar una empresa nacional de software es parte de distintas iniciativas que queremos desarrollar en los próximos meses«, adelantó Sujarchuk en una entrevista concedida a la Agencia Télam, donde explicó que la idea surgió «a partir de uno de los mayores retos que afronta el sector: la retención del talento, porque son perfiles que tienen una altísima demanda (en el exterior). Al mismo tiempo, el Estado necesita y consume constantemente sistemas, pero también maneja información sensible».

Pero la declaración que más despertó el interés entre los trabajadores del sector se dio cuando el secretario de la Economía del Conocimiento indicó que lo que se busca es «alcanzar los U$S9.000 millones en exportaciones en 2023» y por otro lado «beneficiar a la industria y particularmente a sus pymes porque se va a facilitar que estas pequeñas proveedoras de software y servicios informáticos puedan ser nucleadas y entrar en las grandes licitaciones para vender sus productos y servicios de una forma más eficiente».

Hasta ahora se sabía que el sindicato Unión Informática apoya la iniciativa, ya que la consideran «necesaria» y pidieron la «participación de los trabajadores» del sector. Pero faltaba aún la mirada del sector asociativo dedicado al software, que crece en cada vez más en Argentina. ANSOL consultó a la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología Innovación y Conocimiento (FACTTIC), que nuclea a casi 100 entidades que se dedican a brindar soluciones informáticas a otras organizaciones, empresas o personas.

Cooperativas de Tecnología

«Es una buena noticia que se cree una empresa estatal. Pero el sector cooperativo necesita políticas específicas, que no sería la creación de una empresa pública, si bien creemos que es importante que el Estado consiga esas capacidades«, explicó el síndico de FACTTIC, Leandro Monk, y advirtió: «para que se haga realidad se va a requerir una Ley sancionada por el Congreso, y eso no va a ser fácil».

Este medio pudo conocer que hoy las principales empresas proveedoras de servicios de software están radicadas en Haití, por lo que contratar y sostener esos costos se hace cada vez más difícil por la falta de dólares. Una empresa pública podría solucionar ese problema, ya que tendría otro convenio en pesos y con trabajadores propios.

Ahí entra el objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa, quien planteó la meta de alcanzar los U$S 9.000 millones en exportaciones en 2023 de software. Es decir, no solo dejar de comprar en dólares, sino en ser nuestro país el proveedor. «Este no debería ser el único criterio a tener en cuenta, pero la crisis del país lleva a tomar este tipo de decisiones apresuradas«, opinó Monk.

«Esto lleva a que se pierdan oportunidades de potenciar procesos que son más largos, como sumar valor agregado a la industria Nacional y poder competir con las exportaciones industriales. Que es un camino más largo pero lleva a la soberanía tecnológica«, argumentó el síndico de FACTTIC.

Hasta ahora se sabe que la empresa estatal de software imitará el modelo de Arsat e Invap, que tienen regímenes de trabajo diferentes a los del resto de los empleados públicos, con sueldos competitivos. Además, podrá contratar por proyectos a los profesionales que sean necesarios e, incluso, contratar a otras empresas que hagan parte de las tareas que se plantean.