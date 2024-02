El Frente Agrario de UTEP se reunió con el gobierno bonaerense: «La política de precios es prioridad»

2 de febrero de 2024, CABA (Ansol). –La rama agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) mantuvieron el último martes 30 de enero un encuentro con Javier Rodríguez, titular de Asuntos Agrarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La reunión, que definieron como exitosa, es el comienzo de una agenda conjunta en post de la defensa de la producción agrícola familiar en un escenario adverso.

“Desde la Rama Agraria de la UTEP, nos reunimos con el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, para avanzar en políticas ante la crisis de la producción y de precios de los alimentos que vive la Argentina, así como en impulsar una agenda estructural de largo plazo basada en la soberanía alimentaria”, definieron en un comunicado las y los participantes del encuentro.

Se resolvió generar una mesa de diálogo entre el Ministerio y las organizaciones agrarias de la UTEP que funcione de forma mensual, “para dar continuidad a un modelo agrario que produzca alimentos para el pueblo, a precios justos, desde los pequeños y las pequeñas productoras”, explicaron.

En diálogo con Ansol, la productora y participante del encuentro, Lorena Reyes, precisó algunos de los temas del intercambio. “Planteamos nuestra preocupación sobre qué va a pasar con nosotros y cómo nos afectan las derogaciones de las leyes de Tierras, de Alquileres y de Góndolas. Por poner un ejemplo, los insumos están todos a precio dólar”.

Entre las exigencias que recibió Asuntos Agrarios de la Provincia, está la conformación de una mesa de reordenamiento territorial que dé soluciones ante la avanzada inmobiliaria y de barrios privados, principalmente en las regiones periurbanas, en desmedro de la producción de alimentos.

Lorena Reyes puso marca un punto clave el horizonte inmediato en el mes de marzo. “Tenemos que hacer una política de mostrar lo que estamos pasando, que no sabemos qué va a pasar de acá a marzo porque va a ser difícil volver a plantar”.

Desde el gobierno que conduce Axel Kicillof, en la reunión con UTEP se confirmó la continuidad y profundización de los programas de comercialización directa de quienes producen a quienes consumen, como las ferias y los mercados bonaerenses. También se explicitó que dichos espacios están disponibles para ofrecer la producción de nuestras organizaciones.

El ministro Rodríguez planteó que “la política de Precios Justos es una prioridad para la gestión, y nuestro sector tiene la capacidad de dar respuesta a esa necesidad”.

En paralelo, Reyes también planteó otra complejidad del presente: la relación entre los oficialismos de la Provincia y de Nación.

“El gobierno nacional no está bajando nada y tampoco le interesa la agricultura familiar. No vamos a poder comercializar y todos tenemos hijos, familias. Cuando el hambre empiece a apretar fuerte, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el gobierno provincial no nos va a dar la espalda, pero a su vez depende del gobierno nacional y va a haber ajustes”, le dijo a Ansol.

La agenda de UTEP en su encuentro con el gobierno bonaerense

Por otra parte, desde el sindicato de la economía popular relevaron otros temas que buscaron visibilizar ante el gobierno bonaerense en la reunión del martes. “Se hizo foco en la necesidad estratégica de profundizar los desarrollos agroecológicos, de cara a un sistema sustentable y soberano”, precisaron.

A su vez, UTEP evalúa la necesidad de un fortalecimiento de la diversificación productiva, “ya que los territorios rurales producimos mucho más que alimentos”. Entre otros, se mencionó la creación de viveros para forestar los barrios populares desde la agricultura familiar campesina indígena.

En un plano más propio de la agenda agroecológica, se afirmó la necesidad de articular en conjunto el rescate y multiplicación de semillas nativas y criollas, entre otros insumos, para el mejoramiento de variedades.