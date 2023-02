El Banco Cooperativo de Sangre de Monte Buey registrará donantes de médula ósea

23 de febrero de 2023, CABA (Ansol). –Un grupo de técnicas y técnicos del Banco de Sangre de Monte Buey, perteneciente a la Cooperativa Eléctrica de Monte Buey, en Córdoba, se capacitaron en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para sumar el establecimiento al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), normalmente conocido como médula ósea.

Una de las técnicas de laboratorio del Banco de Sangre Cooperativo, Laura Bedino, explicó a COLSECOR Noticias que el rol del banco es sumar donantes al registro nacional que coordina y fiscaliza el INCUCAI.

Para formar parte del listado único de donantes voluntarios a nivel nacional, la persona debe ofrecerse voluntariamente para realizarse el estudio de sangre que definirá si puede ser donante. Las extracciones son realizadas por los Bancos de Sangre y son enviadas a analizar, luego, si es admitido en la lista, el INCUCAI se encarga del contacto con los donantes.

Bedino aseguró que “la respuesta de la gente es muy positiva, se anota para ser donante”, y aclaró que la donación de médula sólo es posible hasta los 40 años de edad, pero la de sangre recibe donantes de hasta 65 años.

El Banco de Sangre Cooperativo de Monte Buey tiene cobertura para sus asociadios y asociadas en clínicas y hospitales de la localidad, y, a partir de un convenio con la Fundación Banco Central De Sangre Córdoba, abarca también otras ciudades.

Como detalla el INCUCAI, donar médula ósea es “un acto solidario, voluntario y altruista que les da una oportunidad a los pacientes que no tienen donante compatible en su familia”. Tres de cada cuatro pacientes no son compatibles con sus familiares y, a partir de esta donación, que no trae ningún tipo de riesgo, se pueden curar varias enfermedades sanguíneas.

Podés acceder al mapa interactivo y ver tu centro de donación más cercano haciendo clic acá.