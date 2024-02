El Año de las Cooperativas 2025 calienta motores con la visita del director general de la ACI a la sede de la ONU

31 de enero de 2024, CABA (Ansol). –El director general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Jeroen Douglas, acompañado por el director de políticas, Joseph Njuguna, visitaron la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para mantener conversaciones estratégicas y planificar el Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas en 2025.

Entre los resultados concretos de estas reuniones están el establecimiento de una hoja de ruta para el lanzamiento del Año Internacional y la descripción de algunas de las principales áreas de interés con impacto para las cooperativas. Las deliberaciones también se centraron en determinar los objetivos prioritarios, el tema y el eslogan que guiarán la celebración. La ACI está en contacto con las Naciones Unidas durante este proceso y será esta última la que decidirá el tema, el logotipo y el calendario, según comunicaron desde la entidad conducida por el argentino Ariel Guarco.

Los participantes, incluida la responsable de la Subdivisión de Perspectiva Social del Desarrollo, Wenyan Yang; el coordinador de cuestiones Cooperativas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), Andrew Allimadi, y la consejera de la Misión Permanente de Mongolia ante las Naciones Unidas, Ulziibaaya Vangasuren, trabajaron juntas para establecer los planes para el Año Internacional.

Mongolia es el Estado Miembro de la ONU que presentó la resolución pidiendo la proclamación de 2025 como Año Internacional de las Cooperativas y también las Resoluciones sobre las Cooperativas para el Desarrollo Social desde 1992. El lanzamiento oficial del Año Internacional se debatió y se propuso que tuviera lugar durante la Conferencia Mundial de la ACI, prevista del 25 al 30 de noviembre de 2024.

Douglas expresó su gratitud por las discusiones productivas e inclusivas que tuvieron lugar durante estas reuniones, haciendo hincapié en el compromiso de todas las partes para hacer del Año Internacional de las Cooperativas un éxito rotundo. Tomando como ejemplo el exitoso primer Año Internacional de las Cooperativas en 2012, el movimiento cooperativo, con su naturaleza diversa e inclusiva, está preparado para contribuir significativamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible esbozados por las Naciones Unidas.

«Mientras el mundo mira hacia 2025, el Año Internacional de las Cooperativas promete ser una ocasión trascendental, que reunirá a cooperativas, gobiernos, sociedad civil y otras partes interesadas para celebrar los logros, abordar los retos y fomentar la colaboración para un futuro más sostenible y equitativo», apuntaron desde la ACI.

“I see a bright future for #coops, and I can see the ICA playing a role to ensure that we are fostering principle six. That’s the innovation and aspiration I have, and the story I hope to tell in the years to come.”



📎Our Director General, Jeroen Douglas, on Cooperative News ↓ https://t.co/H8CFqddtrQ