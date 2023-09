La mirada de la economía social sobre la inflación: «Los grandes formadores de precios son los culpables»

13 de septiembre de 2023, CABA (Ansol)- El lunes 14 de agosto inmediatamente posterior a las elecciones PASO, el Ministerio de Economía redefinió el tipo de cambio mayorista de divisas extranjeras en Argentina. Comenzó a operarse en $350/USD cuando abrió el mercado a las 10 de la mañana. Esto implicó un salto del 21,8% respecto del precio de cierre el viernes 11.

Para las cifras oficiales del Indec, la inflación general durante agosto se disparó a 12,4%, con un acumulado anual de 80,2% y un interanual del 124,4%. Referentes de la economía popular y un centro de estudios dieron su punto de vista en diálogo con ANSOL.

Eva Verde, referenta del Frente Popular Darío Santillán en el Frente Patria Grande y coordinadora del programa Mercados de Cercanía dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, expresó: «Una de las consecuencias de esa devaluación del 20% fue un aumento inmediato de los alimentos, que en la mayoría de los supermercados superó el 25% o más. Es la consecuencia obvia de una medida regresiva, que impacta especial y profundamente en los sectores populares. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que el azúcar cueste 1000 pesos si ganas 300.000 que si ganas 60.000. Quienes menos ingresos tienen pagan más caro proporcionalmente los alimentos. Por lo tanto, no sería raro que también sea mayor la pobreza, si no se recompone el ingreso urgentemente».

Desde la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS), que distribuye y comercializa producción agroecológica en diversos puntos de AMBA, señalaron que el impacto inmediato de la devaluación del lunes 14 de agosto provocó aumentos de hasta dos dígitos en todas sus cifras. Tanto sus productores en las afueras del conglomerado bonaerense como los de las diversas provincias debieron traducir a precios un 10% de incremento.

En paralelo, los costos externos a la producción como transporte y alquileres aumentaron hasta 35%, pero destacan que el modelo de ECAS les permite acortar los circuitos de distribución y comercialización para amortiguar el inevitable traslado a precios. «Esto va semana a semana», resumieron desde la cooperativa.

Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y director del Centro Cultural de la Cooperación «Floreal Gorini«, evaluó: «La inflación no es un fenómeno químico ni climático. Tienen nombre y apellido y son los grandes formadores de precios, que son los culpables de estos aumentos. Lo forman quienes tienen la potencia económica para hacerlo. El otro elemento es que son quienes se benefician con los aumentos».

«Tiene que haber una forma de ponerles un límite a los formadores de precios«, insistió Junio y agregó: «El poder real, económico, siempre se va a resistir a esto. Tienen un gran poder, cada vez más concentrado, y desde ese lugar cumplen un doble propósito: por un lado, depositar su lado de ganancia; por otro lado, buscan deteriorar a los Gobiernos populares porque está en su ideología, ya que son simpatizantes de partidos de derecha e incluso de ultra derecha».

Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación «Floreal Gorini».

«Es difícil, pero hay instrumentos legales que se deben utilizar de la manera más rigurosa. Debe ser severamente sancionado quien no cumpla con los acuerdos de precios. Si no, quien paga los platos rotos es el pueblo. Restricción a las exportaciones, limitación de divisas, intervenciones de la AFIP, controles y auditorías mucho más severas de las trampas que hacen. La opción es de hierro, pero se puede», concluyó Junio.

El Centro de Estudios Sociales Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realiza periódicos informes sobre inflación en productos a la venta en supermercados. A partir del surgimiento de la medida del gobierno nacional de correr el valor de la divisa norteamericana, elaboraron un estudio específico sobre la semana inmediatamente posterior al lunes post primarias.

«La inflación diaria venía en un promedio móvil de 0,2% hasta las PASO y se cuadruplicó luego del salto devaluatorio a un promedio del 0,8% diario. El 16 de agosto se registró la variación intradiaria más alta de 2,6% en un sólo día», señalaron desde CESO.

En resumen, indicaron que la inflación semanal post PASO saltó al 4,8%, equivalente a una inflación mensual del 20%. Las carnes lideraron la suba de alimentos. Además, en el medio de aquella semana la oferta de los supermercados se redujo a menos de la mitad de los productos y se normalizó hacia el fin de la semana.