Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras ante la ofensiva del gobierno de Milei contra las cooperativas

(ANSOL).- El espacio Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras, integrado por federaciones, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones de la Economía Social, Solidaria y Popular, se pronunció en rechazo y repudio a los dichos del vocero presidencia Manuel Adorni, por estar plagados según lo detallado en el documento, de prejuicios ideológicos y mentiras sobre las cooperativas, y anunciando medidas que, de concretarse, representarían un golpe más a la capacidad de subsistencia cotidiana de las organizaciones nucleadas en el espacio.

«Dentro de estas infames declaraciones aparece una gran mentira: que las cooperativas son una “caja” que “financian los argentinos”. Esta declaración muestra que, en primer lugar, Adorni y Milei no saben que una cooperativa es, por definición, una organización económica autónoma, un colectivo asociado de personas para generar una actividad productiva o de servicios y, en el caso de las cooperativas de trabajo, a través de la cooperación entre personas que trabajan. El Estado no financia a las cooperativas, más allá de eventuales subsidios o programas que se canalicen a través de las cooperativas, las cooperativas vivimos de nuestro trabajo. En el caso de los planes Potenciar Trabajo, son subsidios individuales que, en muchos casos, reciben trabajadores cooperativistas y complementan de ese modo sus ingresos y contribuyen a recomponerlos frente a la crítica situación económica que vivimos y que, de ninguna manera, es responsabilidad de ninguna cooperativa ni de ningún trabajador. Milei y Adorni deberían buscar, por fuera de los manuales de la escuela austríaca que consumen y en donde no lo van a encontrar, algún texto que los ilustre acerca del cooperativismo como organizaciones económicas basadas en la asociación y la solidaridad, aunque mucho más sencillo sería aproximarse a cualquiera de nuestras organizaciones para verlo por sí mismo.», dice el texto, que fue difundido en busca de adhesiones que se puede firmar en este enlace.

En el mismo sentido, la declaración continua repudiando las medidas concretas tomadas por INAES «Lo notorio del caso es que, una vez más, las declaraciones del vocero presidencial no se condicen con la medida efectivamente tomada por el INAES, que también merece nuestro más enérgico repudio. Las resoluciones 878 y 879/2024, votadas por el Directorio del organismo, suspenden a más de 11000 cooperativas con el pretexto de falta de documentación o incumplimiento de normativas, basando su argumento en un supuesto financiamiento en años posteriores al macrismo de cooperativas que habían sido suspendidas por una disposición similar de, no por casualidad, el entonces presidente del organismo Marcelo Collomb, de nuevo en ese lugar. En vez de investigar si hay irregularidades, cosa que es una de las funciones de la institución, o de procurar la resolución de los problemas de documentación que tengan las cooperativas, el INAES adopta la actitud “motosierra” característica de este gobierno y suspende, sin aviso previo, a miles de cooperativas, en su mayoría de trabajo. Esta medida agresiva deberían explicarla también los representantes del cooperativismo y el mutualismo en el Directorio, empezando por quien a su vez es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco.»

Finalmente, por lo expuesto, «exigimos la retractación pública del vocero presidencial de las mentiras y falacias vertidas en su conferencia de prensa del día 27 de marzo del corriente, rechazamos cualquier avance de medidas contra el cooperativismo de trabajo, reclamamos la restitución de los programas y medidas de promoción cooperativa y apoyo a los trabajadores y trabajadores de nuestro sector, y exigimos al INAES que cumpla con sus funciones de promoción y fiscalización de las cooperativas y mutuales sin tomar medidas punitivas como las resoluciones citadas, que deben ser derogadas inmediatamente. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la autogestión, el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular a movilizarse para enfrentar estas medidas.«, concluyó.

Solidaridad con trabajadores del Estado

El espacio también lanzó un formulario de adhesión con el fin de juntar firmas para solidarizarse con las y los trabajadores estatales de los distintos organismos públicos que están siendo despedidos/as de sus puestos de trabajo en el marco del ajuste y del desguace de las políticas públicas que impactarán gravemente en nuestro sector y en el pueblo en su conjunto.

De esta manera, exige también «la reincorporación de todos y todas los/as trabajadores/as. No al cierre de las delegaciones de los organismos gubernamentales!. Por más y mejores políticas públicas! Que el ajuste no recaiga sobre el pueblo!»más allá de nuestra condición de cooperativistas todos los despidos y cierres que están teniendo lugar en este desguace estatal nos afecta en el acceso y ejercicio de nuestros derechos ciudadanos». se puede firmar en este enlace