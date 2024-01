Domingo Benso: «En esta crisis, el sistema solidario tiene que colaborar con sus asociados»

25 de enero de 2024, Córdoba (Ansol). -Domingo Benso fue designado como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales en el gobierno de Córdoba, que acaba de innovar con la creación de una cartera con rango ministerial dedicada exclusivamente a la economía solidaria, a cargo de Martín Gill.

En diálogo con ANSOL, Benso traza los primeros objetivos mientras se compone el orden de trabajo del ministerio en el mandato que lidera el gobernador Martín Llaryora. A la vez puntualiza, un desafío claro: cruzar experiencia y capacitar actores para que las entidades cooperativas y mutuales logren avances en los servicios públicos de localidades medianas y pequeñas de la provincia.

-¿Cómo comienza la gestión en el ministerio?

-En principio, fui designado como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales. En esta primera etapa mientras el ministerio se arma, el ministro Martín Gill resolvió que salgamos a visitar instituciones y reunirnos con dirigentes para escuchar necesidades y reclamos. Te tengo que confesar que hasta ahora hemos cosechado mucho apoyo. Él visitó la cooperativa Horizonte, estuvimos con el gobernador Llaryora en Villa del Totoral, en el norte de Córdoba también. Vamos a Justiniano Posse, a la Mutual Mugica, estuvimos en Morteros y en Brinkmann. Organizamos la agenda para ir visitando instituciones y conocer las realidades. Yo las conozco por hace más de 23 años en el sector, pero quiero que lo veamos junto con el ministro porque Martín sí es una persona muy inteligente y práctica, con buenísimas intenciones buscando lo mejor. Estamos definiendo temas en los que van a focalizar la actividad.

-En una reciente entrevista con Ansol, Gill había expresado la variedad de desafíos que tiene el nuevo ministerio.

-El ministro piensa trabajar de manera transversal con los otros ministerios. Nosotros tendremos que atender la organización y desarrollo de las cooperativas de trabajo y seguirán esos sectores con el ministerio de Desarrollo Social tal y como lo venían haciendo. No podemos comparar las cooperativas agropecuarias, las de servicios públicos organizadas en federaciones, lo que hace que sea simple la relación. Lo mismo con las mutuales: al tenerlo a Alejandro Russo, que es súper representativo del sector y muy respetado, hablar con él es hablar con todo el sector. Creo igual que hay que atender todas las necesidades. Nos pedía Martín que salgamos a capacitar y arrimar capacidades. Queremos que sea una experiencia que sobresalga porque nos parece que si lo hacemos exitosamente el ministro va a quedar bien parado junto al gobernador y también otras provincias nos van a imitar. Queremos fortalecer el sector en todo el país empezando por Córdoba. Si lo hacemos mal estamos matando esta iniciativa.

Domingo Benso en medio de una charla con funcionarios. Ph Gentileza Gobierno de Córdoba.

-¿Cuál es el peligro de fracaso que le ves a una construcción como esta?

-No veo ninguna posibilidad de fracasar. Por mi experiencia, en los últimos cuatro o cinco años me dediqué a contar lo que hicimos en el Grupo Devoto en distintas cooperativas. Por lo que tengo muchas charlas en Santa Fe y Córdoba. Quería transmitir un sistema que nos dio resultado. Me surge ahora que el ministro me enalteciera con esta responsabilidad. Yo no soy un político ni un funcionario público, soy un cooperativista con la posibilidad de trabajar en una secretaria para desarrollar cooperativas y mutuales. Tengo un entusiasmo tremendo porque se abrió una puerta inimaginable. El INAES ha trabajado muy bien en los últimos años y que podamos trasladar esto a la provincia es genial.

-¿Incluso en un momento de incertidumbre grande como este a nivel económico? ¿No se traslada eso al mundo cooperativo?

-La verdad que no. Mi padre, que trabajaba en el campo, decía: los gobiernos pueden ser un poco mejores o un poco peores mientras ayude el tiempo. Si llueve, no hay problema. Yo empecé el 30 de mayo de 1980 en el cooperativismo. Más de 43 años, y pasó de todo en el medio. El sistema cooperativo es el mejor para el desarrollo de las localidades del interior del Interior. Los servicios no llegan a nuestros pueblos si no nos proveemos de agua potable, internet, etc, porque no es rentable para un privado venir a un pueblo. Devoto tiene 6890 habitantes. 100% de agua potable y fibra óptica al hogar. Pusimos una proveeduría en la que en diciembre compró el 93% de los asociados del pueblo. En medio de esa crisis, como los panes dulces, las garrapiñadas y las sidras ya estaban compradas, no las aumentamos porque teníamos que ayudar a nuestros asociados que la estaban pasando mal, si total no la teníamos que reponer. Y eso lo hace el sistema solidario. Eso se replica en cada pueblo. Si en esta crisis no es el sistema solidario el que se pone en colaboración con los asociados, ¿quién lo puede hacer?

-¿Cómo ampliar este modelo para seguir mejorando la vida del interior de Córdoba?

-Martín Gill decía el otro día que este ministerio se abre acá porque la provincia está llena de cooperativas y mutuales. Lo que pretendemos es que las cooperativas de servicios públicos y mutuales con ayuda económica que sean importantes puedan aunarse, al tiempo que buscaremos lograr un planteo de Mario Cafiero, a quien yo quería mucho. Habíamos hecho con él un borrador de un estatuto sobre cooperativas de desarrollo local. La idea era integrar a las entidades sociales de cada pueblo para hacer las redes de gas. ¿Cómo no lo vamos a hacer con un poco de empuje del gobierno de la provincia? En este momento, Córdoba llevó el gas a cada uno de los pueblos, pero hay 204 con el gas en la puerta y sin redes. Vamos a trabajar en esa colaboración. Nos hemos reunido con el Banco de Córdoba hace poco y tiene toda la predisposición para financiarlo.