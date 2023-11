Día del Mate en Argentina: cooperativas yerbateras crecen en exportaciones, pero hay problemas para importar

30 de noviembre de 2023, CABA (Ansol). – Sinónimo de encuentros y confianza, hoy se celebra en la Argentina el Día Nacional del Mate. Esta infusión tradicional y autóctona supo acompañar a muchos compatriotas en su vida, y pudo resistir no solo crisis económicas, sino también la pandemía, esa época donde no se lo podía compartir. Tal es así que la industria se caracteriza por estar presenten en el 90 por ciento de los hogares, venderse a 40 países en el mundo y tener una fuerte presencia cooperativa en la cadena productiva.

Así lo confirmó el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) ante la consulta de ANSOL. «En Argentina hay unas 45 cooperativas yerbateras que producen mate, matecocidos y tés, de las cuales 10 han logrado exportar sus productos al mundo«, confirmaron fuentes del organismo. Para tomar dimensión de la importancia del sector, en 2019 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) informó que de las diez marcas que más compraron los argentinos, cuatro eran de cooperativas: Playadito, Piporé, Aguantadora y Andresito.

El “Día Nacional del Mate” se celebra en conmemoración al caudillo Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como “Andresito”. Nació el 30 de noviembre de 1.778 en Santo Tomé (Corrientes) y gobernó la denominada Provincia Grande de las Misiones.

Según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), las cooperativas yerbateras lograron ventas al mundo de hasta 5 millones de dólares en el primer semestre del 2023, y como si fuera poco, aparecieron en el mercado internacional nuevas asociaciones argentinas que vendieron principalmente miel natural (424 mil millones de USD) y yerba mate (11,3 mil millones de USD).

Así, durante el 2022 se despachó yerba mate argentina hacia más de 40 países, con embarques que totalizaron más de 40 millones de kilos, informaron desde el INYM. El caso más emblemático es Siria que concentra el 78% de las exportaciones y consume mate cebado. En Chile, con el 10,8% de las exportaciones, también se consume mate cebado; mientras que el resto de los despachos se destinan a Líbano (1,8%), Estados Unidos (1,6%), Francia (1,2%) y otros países de Europa.

La actualidad de las cooperativas yerbateras

«El rol de las cooperativas es importante en la actividad porque agrupan a miles de pequeños productores asociados y porque tienen una fuerte presencia en la comercialización», dijeron desde el INYM a este medio, quienes también confirmaron que el asociativismo yerbatero tuvo un buen año de ventas, pero está sumergido en la incertidumbre del cambio de Gobierno Nacional.

Gerardo Vallejos, titular de la Cooperativa Piporé, le dijo a ANSOL: «La actividad yerbatera actualmente está pasando por un buen momento, no obstante con interrogantes y expectativas por lo que vendrá, ya que hoy no se sabe si se devaluara y cuanto será». Según exlicó, «los costos suben y los precios pasados son un problema serio, el consumo se mantiene estable y las expectativas de crecimiento están estancadas«.

Con este panorama, «debemos adaptar un criterio de mucha prudencia hasta tener muy claro precios referidos a costos y precio de venta del producto«, remarcó Vallejos. Es que hoy el problema no está solamente en la posible caída del consumo que puede enfrentar el sector ante el anuncio del presidente electo, Javier Milei, de que se vienen meses de estanflación. También está en que hay insumos que se importan y no están entrando al país, como por ejemplo, la tela con la que se confeccionan los saquitos de tés y mate cocido.

Es el caso de la Cooperativa La Hoja, que está atravesando un faltante del papel filtro que es 100% importado, pero no hay stock ni autorización para ingresar al país porque no se habilitan los pagos en dólares desde el Banco Central. «Hace 15 días tenemos parada la producción en la planta de Rosario (Santa Fe) y unos siete días de parate en San Ignacio (Misiones), y si no mejora un mínimo de material vamos a seguir así en diciembre y enero, así que tenemos que enfrentar esto«, dijo Iván Acuña, socio fundador de la cooeprativa yerbatera. Esto hizo que no haya producción ni ventas de matecocidos ni tes de la marca.

Sin embargo, desde la Cooperativa La Hoja dijeron anoche en el programa Bancame Hasta Mañana (FM La Tribu) que «desprenderse de gente por esta crisis es la última opción«, y destacaron que «en el mercado interno se está bien, ya que la marca es histórica, pero sí notamos mucho incremento durante la pandemia, porque algunos se volcaron al mate cocido o se independizó el mate, que no se podía compartir«.

En este contexto, las cooperativas yerbateras tienen en el horizonte el desafío de ampliar sus ventas en el mundo y sostener la producción de este 2023. Y todo indica que así será: el mate es, por lejos, la infusión con más arraigo en el país y por este motivo en el año 2013 el Congreso Nacional la declaró como “Infusión Nacional”. Durante el año pasado los argentinos consumimos más 275 millones de kilos de yerba mate.

Cómo preparar un buen mate

Además de la yerba preferida (y si sos argentino, siempre con palo), el otro elemento fundamental para comenzar un buen mate es el agua; más específicamente la temperatura del agua. Por eso, si se pretende una mateada que rinda y con sabor sostenido lo mejor es arrancar los primeros mates con agua tibia, mojando solo la parte de la yerba donde colocamos la bombilla.

Después de tres o cuatro cebadas, ya se puede comenzar con al gua más caliente, a unos 75° C a 80° C. En las cebadas posteriores se va mojando el resto de la yerba y así tendremos una mateada rendidora.