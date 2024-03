Día de la Mujer: en medio de la crisis, se destaca el trabajo de ellas en los barrios populares

(Ansol).- El Día Internacional de la Mujer Trabajadora tiene un correlato particular en los barrios populares de la Argentina. Un informe oficial del año pasado, reveló que el 53% de las mujeres realiza trabajo remunerado en el marco de la economía popular, de las cuales un 60% forma parte de una cooperativa o un espacio comunitario. Mientras tanto, solo el 6% consiguió un puesto en el sector privado.

El dato es un reflejo de la importancia de los programas sociales y las cooperativas en los barrios populares de la Argentina, donde la crisis económica más se siente. En ese marco, ANSOL conversó con dos referentas de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que luchan por un empleo, un plato de comida o una vivienda para sus familias.

Zulma Monges es responsable de UTEP/ Evita en San Martín, y este 8 de marzo contó que junto con sus compañeras empezaron “a ser protagonistas en cada uno de nuestros territorios, al mando productivo, al mando de espacios de primera infancia”. Es que, como pasa en distintos rincones del país, son las mujeres las que “dan la comida, generan apoyo escolar, espacios de salud, espacios de encuentros”, le dijo la referente a este medio.

“Y la realidad es que hoy nos encontramos no solamente conteniendo eso, sino que también saliendo a la calle por la mercadería que hoy no nos están llegando, y saliendo a decir basta del ajuste”, remarcó Monges, a la vez que insistió con que “son las compañeras las que no solo están sosteniendo hoy la crisis en los barrios, sino que también están saliendo a la calle a reclamar lo que nos están sacando”.

Según la referente de la UTEP en San Martín, “este Gobierno Nacional tiene la decisión no solamente de ajustar sino de deshuesar todo el trabajo que hemos llevado a cabo en estos últimos años”. Por eso, para ella, “este 8 de marzo no es un feliz día, sino un día de lucha y un día de visibilizar nuestro trabajo”.

Monges sostiene que cada 8M “seguimos multiplicando y sumando más compañeras a que salgan a la calle a reclamar todavía lo que falta, y a que hoy no nos quiten los derechos que hemos conquistado en estos últimos años”.

En ese mismo sentido se expresó Lenys Monges, quien es parte de la rama textil de la UTEP. “Somos mujeres que pudimos armar una cooperativa en base a que cobramos todo el Potenciar Trabajo, que nos permitió durante muchos años crecer, poder tener una base y poder hacer un extra”, le dijo a ANSOL.

Ellas están viendo de cerca la crisis, porque ante la falta de comida, la gente deja en segundo plano la compra de ropa. Según Lenys, “la producción bajó un montón y lo que nosotras generamos como complemento al Potenciar Trabajo, también se redujo un montón”.

Lenys dijo que al igual que con el macrismo, “ahora tuvimos que organizarnos para diferentes cosas, como por ejemplo poder asistir a las capacitaciones y que el incentivo productivo no se caiga, pero al mismo tiempo estamos en un momento donde las compañeras expresan más las violencias que sufren, y tenemos que abocarnos a eso”.

Pero al problema del trabajo se le suma el de vivienda. “La cuestión habitacional en este momento es como la más difícil también de abordar, y es en donde también más nos ponemos a trabajar, como en plan redes para que las compañeras a las que se les subió el alquiler puedan encontrar otro en donde no las maten porque no cobramos un potencial de trabajo”, comentó Lenys.

Sobre este ocho de marzo, la cooperativista textil dijo que “se presenta de nuevo en un contexto de crisis, en donde el 8M puede de nuevo volver a representar ese poder, el poder social, feminista, y que también es una fecha para recordar y para saber que las compañeras que fallecieron en su momento en esa textil luchaban por nuestros derechos”.

Por eso, este 8 de marzo es “importante para seguir discutiendo lo que no tenemos todo saldado, que nos falta un montón y que nosotras tenemos que estar preparadas ante los embates del Gobierno, porque este día es donde podemos representar todo el poder que tenemos como pueblo feminista”.

Al final de la conversación, Lenys dijo que una de las principales luchas del sector tiene que ser por el Potenciar Trabajo, para alejar esa idea de que “somos vagos, que no trabajamos, porque la realidad es que nosotras hace ocho años casi que tenemos la cooperativa y desde el primer momento trabajamos y estamos construyendo más”.