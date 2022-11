Denuncias por el Potenciar Trabajo: renunció Rafael Klejzer, director clave en Desarrollo Social

17 de noviembre de 2022, CABA (Ansol). –Siguen los coletazos en el Ministerio de Desarrollo Social tras la denuncia judicial por supuestas irregularidades con más de 260 mil personas beneficiarias del Potenciar Trabajo. Este jueves el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, renunció a la Dirección Nacional de Políticas Integradoras de la cartera que hoy conduce Victoria Tolosa Paz.

Klejzer confirmó a través de un hilo de Twitter que el espacio que lidera dio un paso al costado del Gobierno del Frente de Todos y en declaraciones radiales cuestionó al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa; y a la ministra Tolosa Paz. Aseguró que no está dispuesto a “convalidar un ajuste”, que los trabajadores populares nunca estuvieron tan mal como en este momento.

Klejzer cruzó a Massa y consideró que es el «verdadero ministro de todos los ministerios». Explicó, así, que el arribo de Victoria Tolosa Paz tiene el objetivo de realizar el ajuste que comandan desde Economía, y afirmó en diálogo con AM 750 que se “actúa con la agenda de la derecha. Estoy en contra del modo de asignación de planes sociales del ministerio. Los datos filtrados (del Potenciar Trabajo) son una canallada«.

Además, cuestionó al Presidente y consideró que esta situación se da porque “hay cuatro gordos en este país que convencieron a Alberto de que se podía gobernar sin Cristina”.

Presenté formalmente mi renuncia al cargo de Director Nacional de Políticas Integradoras del @MDSNacion en el que me desempeñe desde diciembre de 2019.



Las razones son múltiples, pero la principal es que no puedo convalidar un ajuste hacia el pueblo y lxs trabajadores.



Hilo 👇 pic.twitter.com/nvPoUsH6zy — Rafael Klejzer (@rafaelklejzer) November 17, 2022

El dirigente explicó que «en líneas generales, el ministerio se divide en tres: los laburantes que son los que sostienen el ministerio, los que no entienden nada del drama social que se pasa en la Argentina y lo que sabiendo el drama convalidan un ajuste. Eso es muy peligroso para un gobierno que se dice popular”.

Y añadió: “La política creó las condiciones para que haya un consenso de que los responsables de la pobreza son los pobres. Desde que se fue Arroyo no hay debate, no hay ideas centrales. Hoy es un ministerio de transferencia de guita en alimentos y directa a la gente. En función de eso, lo que necesitamos es poner los debates en su lugar y enlazarlos”.

La salida de Klejzer se da luego del escándalo por las supuestas irregularidades en 260 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo, que comenzó a sospecharse por un pedido de informe del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según se filtró desde la cartera que hoy conduce Tolosa Paz, hay inscriptos al programa que pudieron acceder a bienes personales o compras de dólares, algo que está prohibido para cualquier persona que hoy tiene un plan social.

La causa la lleva el fiscal federal Guillermo Marijuan, que hoy en diálogo con Todo Noticias anticipó que no solo investigaran a las 260 mil personas que “sabían que se encontraban en una situación que no era compatible o que no contaban con los requisitos para acceder al plan”. También avanzaran sobre “responsables o funcionarios que no habrían hecho correctamente su trabajo al momento de llevar un control sobre las inscripciones”.