David vs Goliat: el supermercado cooperativo que se plantó contra La Serenísima

25 de agosto de 2023, CABA (Ansol). –El supermercado cooperativo La Amistad, de La Plata, plantó bandera ante lo que considera son aumentos desmedidos e injustificables por parte de algunos de sus proveedores. Decidieron dejar de comprar a ese proveedor. La decisión se viralizó en redes sociales producto de que ese proveedor es nada menos que La Serenísima, una de las principales empresas alimenticias del país.

«Se suspenderá la compra de artículos La Serenísima«, apuntó el cartel con el anuncio y continuó: «Debido a los aumentos excesivo de Mastellone Hermanos«.

Había ido hace tres semanas al súper (la amistad 25 e 39 y 40) y no sólo no subieron los precios si no que me encontré con esta poesía pic.twitter.com/iPsqQBcXDD