Cuatro provincias ya se sumaron a la Red Argentina por Buenas Masculinidades

10 de agosto de 2022, CABA (Ansol).– La Red Argentina por Buenas Masculinidades es un proyecto que nació en 2018 de la Mutual Grupo Buenos Ayres, asociada a la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM). Tiene el principal fin de trabajar en conjunto con varones para prevenir los femicidios y la violencia de género, en la actualidad está en constante crecimiento y tiene llegada a cada vez más provincias.

La presidenta de la Mutual Grupo Buenos Ayres, Maria Eva Saen, aseguró en diálogo con ANSOL que “los desafíos son muchos, pero el más potente es que estamos logrando articular a todas las provincias argentinas”. En este sentido, agregó: “Nos encontramos en etapa de lanzamientos provinciales: Primero se logró el lanzamiento en Chubut, con apoyo de la Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut (FAMUCH), y nuestra referente provincial Verónica Sandoval. Actualmente estamos preparando para el 23 y 24 de septiembre el lanzamiento en Tierra del Fuego, y luego seguiremos por Santa Fe, Tucumán y San Juan”.

Además, la Red ya tiene una presencia permanente en otras provincias: “Paralelamente a esta actividad de conjunto, cada provincia tiene su propia dinámica. Estamos preparando capacitaciones para San Luis, La Pampa, Santa Fe y CABA. Una investigación federal y talleres de Sensibilización para la comunidad en su conjunto”, amplió la presidenta de Grupo Buenos Ayres.

Tienen proyecciones a futuro, pero también dificultades, como detalló Saen: “Estamos planificando reuniones presenciales con referentes provinciales. Lamentamos no tener recursos monetarios propios, todo lo hacemos desde nuestras posibilidades y no todas las provincias cuentan con iguales recursos”, frente a lo que mencionó que necesitan “más apoyos, como por ejemplo de las Aerolíneas o empresas, que pueda sumarse y aporten pasajes para las y los referentes que no pueden comprarlos por sí mismos. O del gobierno nacional, provinciales o locales, por tratarse de una Red Argentina que está articulando acciones para que los femicidios sean cada vez menos, hasta vivir en igualdad de género”.

La importancia de la capacitación a masculinidades

Respecto al activismo que desarrollan hace varios años, la presidenta de la mutual afirmó que “va visibilizándose cada día más la importancia de asistir a los varones, como lo indica la ley 26.485 en su artículo 10, cuando habla de reeducación de quienes ejercen la violencia”, y agregó, “cada vez somos más quienes creemos en este proyecto y nos damos cuenta de que empodera a las y los referentes en los distintos lugares de Argentina.”

“Algunas y algunos referentes se han sentido tan acompañadas y acompañados por la Red, que se han empoderado y obtenido mejor posicionamiento en sus provincias para avanzar con el tema. Es “la fuerza del conjunto“, concluyó Saen.